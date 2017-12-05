به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی گریوانی گفت: احداث، بهره‌برداری و انتقال تصفیه‌خانه فاضلاب شیروان به روش BOT توسط سرمایه‌گذار بخش خصوصی در دست اجرا است و تاکنون این پروژه ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

گریوانی اظهار کرد: مدت‌زمان ساخت پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب شیروان دو سال پیش‌بینی‌شده که ساخت آن از تیرماه سال ۹۵ آغازشده است.

وی ظرفیت کل تصفیه‌خانه فاضلاب شیروان را ۲۴ هزار مترمکعب برشمرد و افزود: افق طرح این پروژه در سال ۱۴۱۵ برای جمعیتی بالغ‌بر ۱۴۲ هزار و ۷۰۳ نفر طراحی‌شده و بر این اساس میزان فاضلاب ورودی در چهار سال اول بهره‌برداری به میزان ۶ هزار مترمکعب در شبانه‌روز و در سال‌های بعد این میزان به ۱۲ هزار مترمکعب در شبانه‌روز افزایش خواهد یافت.

وی هدف از اجرای تصفیه‌خانه فاضلاب را حفظ محیط‌زیست، ارتقای بهداشت عمومی، حفاظت از آب‌های زیرزمینی، تولید کود طبیعی و تولید انرژی و... و. عنوان کرد.

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی همچنین از پیشرفت ۹۰ درصدی احداث پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب شهر آشخانه خبر داد.

گریوانی گفت: احداث پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب شهر آشخانه از سال ۹۱ آغازشده و این پروژه تاکنون ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی اظهار کرد: احداث تصفیه‌خانه فاضلاب شهر آشخانه شامل عملیات خاک‌برداری، خاک‌ریزی، بتن‌ریزی، آرماتوربندی و غیره جهت اجرای واحدهای فرآیندی، احداث جاده‌های ارتباطی تصفیه‌خانه، احداث ساختمان‌های جانبی، فنس و دیوارکشی اطراف محوطه تصفیه‌خانه، عملیات لوله‌گذاری داخل تصفیه‌خانه، اجرای شبکه توزیع آب شرب داخل سایت، تأسیسات برقی و مکانیکی مربوطه و روشنایی محوطه، تهیه، حمل، نصب، تست و راه‌اندازی تجهیزات الکتریکال و مکانیکال، بهر برداری و نگهداری یک‌ساله از تصفیه‌خانه، آموزش کارکنان کارفرما، تجهیز و برچیدن کارگاه و غیره خواهد بود.

وی افزود: مبلغ پیمان برای این پروژه حدود ۱۰۹ میلیارد ریال است که شامل دو بخش تهیه، ساخت تجهیزات، حمل، نصب و عملیات ساختمانی و اجرا است که با توجه به اسناد و مدارک پیمان تغییر می‌کند.

وی کل ظرفیت تصفیه‌خانه فاضلاب شهر آشخانه را هشت هزار و ۳۰۹ مترمکعب در شبانه‌روز عنوان کرد و گفت: جمعیت تحت پوشش این طرح معادل ۵۰ هزار و ۶۶۶ نفر است.