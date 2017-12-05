اعلام نتایج نهایی بخش مرور تئاتر ایران جشنواره تئاتر فجر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، نتایج اعلام شده در بخش مرور تئاتر ایران در بخش تهران براساس ظرفیت اعلام شده در فراخوان و رجوع به میانگین رای گروه کارشناسان ۷۰ نفره که اسامی آنها همزمان و در قالب خبری دیگر اعلام می شود، استخراج شده است.

نتایج اعلام شده در بخش مرور سایر استان‌ها براساس نظر شورای انتخاب سه نفره متشکل از سمانه زندی نژاد و علی قلی پور و بهنام نوایی اعلام شده است.

چنانچه گروه‌هایی از میان اسامی آثار اعلام شده، امکان آماده‌سازی و اجرای مجدد اثر خود در زمان برگزاری جشنواره را ندارند باید تا پایان وقت اداری ٢٢ آذر سال جاری نامه کتبی انصراف خود را به دبیرخانه جشنواره تحویل دهند.

اسامی آثار پذیرفته شده در بخش مرور تهران و سایر استان‌ها به شرح زیر است:

آخر بازی/ محمد مهدی شاهی/ تهران

آواز زنی در گورستان/ مسلم نارکی/ گچساران

آناکارنینا/ آرش عباسی/ تهران

ابوبکر محمدی، فاطمه محمدی/ جلال تجنگی/ تهران

اتاق ورونیکا/ حسین اکبرپور/ مشهد

اگر شبی از شبهای تهران مسافری/ جواد صداقت، الهام نبی/ تهران

اگه بمیری/ سمانه زندی‌نژاد/تهران

برای کلاه آهنی ها/ پژمان عبدی/ تهران

بی پدر/ محمد مساوات / تهران

پسران تاریخ/ اشکان خیل نژاد / تهران

تاریکی/ رامین اکبری/ تهران

تو با کدام باد می‌روی/ کمال هاشمی/ تهران

تولد غم‌انگیز پسر آهنی/ رامین سیار دشتی/ تهران

تهران زیر بال فرشتگان/ اکبر صمدی‌نیا/ رشت

چند درجه سوتفاهم در مقیاس اتللو/ جبیب‌الله دانش/ تهران

خانه‌ای در انتهای خیابان بهار/ ندا هنگامی/ تهران

خرس و خواستگاری/ حسن معجونی/ رشت

خسیس/ مریم کاظمی/ تهران

دشمن خدا/ عمادالدین رجبلو/ تهران

دشمن مردم/ سینا راستگو/ تهران

روز عقیم/ حسین کیانی/ تهران

رومئو و ژولیت/ هستی حسینی/ تهران

زبان تمشکهای وحشی/ شیوا مسعودی/ تهران

سربسته از تهران/ مجتبی کریمی/ تهران

سندروم پای بیقرار/ عبدالله برجسته/ مشهد

شب دشنه‌های بلند/ علی شمس/ تهران

شلتر/ امین میری/ تهران

فروغ ساراپینا/ محسن حسینی/ تهران

قند خون/ لیلی عاج/ تهران

کاش می شد منم بیام / غنچه شکوهیان/ آمل

ماجرای متران پاژ/ محمدحسن معجونی/ تهران

مانوس/ نازنین سهامی زاده/ تهران

مداربسته/ پگاه طبسی نژاد/ تهران

مفیستو/ مسعود دلخواه/ تهران

موغلی پنا/ علیرضا داوری/ بندرعباس

نسخه آزمایشی/ علی حاتمی نژاد/ مشهد

نمی‌تونیم راجع بهش حرف بزنیم/ جابر رمضانی/ تهران

و چند داستان دیگر/ پیام لاریان/ تهران

هذیان/ مرتضی سخاوت/ دزفول