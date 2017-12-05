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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۵۸

فرماندار کنگان:

زلزله ۴.۹ ریشتری شهرستان کنگان خسارتی نداشته است

زلزله ۴.۹ ریشتری شهرستان کنگان خسارتی نداشته است

بوشهر - فرماندار کنگان گفت: زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴.۹ ریشتر صبح سه‌شنبه بنک در شهرستان کنگان را لرزاند که خوشبختانه این زمین‌لرزه تاکنون خسارتی نداشته است.

عبدالنبی یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شدت این زمین‌لرزه بسیار زیاد بود و باعث وحشت در بین اهالی شهرستان کنگان شد و مردم از خانه‌ها و محل کار خود خارج شدند.

وی اضافه کرد: خوشبختانه تاکنون گزارشی از خسارت‌های مالی و جانی این زمین‌لرزه مخابره نشده است و در حال بررسی ابعاد این زمین لرزه هستیم.

فرماندار کنگان خاطرنشان کرد: نیروهای امدادی این شهرستان در حال آماده‌باش هستند تا در صورت نیاز وارد عمل شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۹ ریشتر ساعت ۱۰ و ۵۶ دقیقه صبح سه‌شنبه بنک در شهرستان کنگان استان بوشهر را لرزاند.

مرکز این زمین‌لرزه در موقعیت طول جغرافیایی ۵۱.۹۴ و عرض جغرافیایی ۲۷.۹۸ و عمق ۱۸ کیلومتر ثبت شده است.

تاکنون گزارشی از خسارت‌های این زمین‌لرزه مخابره نشده است.

کد مطلب 4163764

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