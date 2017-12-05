زلزله ۴.۹ ریشتری شهرستان کنگان خسارتی نداشته است

عبدالنبی یوسفی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شدت این زمینلرزه بسیار زیاد بود و باعث وحشت در بین اهالی شهرستان کنگان شد و مردم از خانهها و محل کار خود خارج شدند.
وی اضافه کرد: خوشبختانه تاکنون گزارشی از خسارتهای مالی و جانی این زمینلرزه مخابره نشده است و در حال بررسی ابعاد این زمین لرزه هستیم.
فرماندار کنگان خاطرنشان کرد: نیروهای امدادی این شهرستان در حال آمادهباش هستند تا در صورت نیاز وارد عمل شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۹ ریشتر ساعت ۱۰ و ۵۶ دقیقه صبح سهشنبه بنک در شهرستان کنگان استان بوشهر را لرزاند.
مرکز این زمینلرزه در موقعیت طول جغرافیایی ۵۱.۹۴ و عرض جغرافیایی ۲۷.۹۸ و عمق ۱۸ کیلومتر ثبت شده است.
تاکنون گزارشی از خسارتهای این زمینلرزه مخابره نشده است.
نظر شما