زلزله ۴.۹ ریشتری شهرستان کنگان خسارتی نداشته است

عبدالنبی یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شدت این زمین‌لرزه بسیار زیاد بود و باعث وحشت در بین اهالی شهرستان کنگان شد و مردم از خانه‌ها و محل کار خود خارج شدند.

وی اضافه کرد: خوشبختانه تاکنون گزارشی از خسارت‌های مالی و جانی این زمین‌لرزه مخابره نشده است و در حال بررسی ابعاد این زمین لرزه هستیم.

فرماندار کنگان خاطرنشان کرد: نیروهای امدادی این شهرستان در حال آماده‌باش هستند تا در صورت نیاز وارد عمل شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۹ ریشتر ساعت ۱۰ و ۵۶ دقیقه صبح سه‌شنبه بنک در شهرستان کنگان استان بوشهر را لرزاند.

مرکز این زمین‌لرزه در موقعیت طول جغرافیایی ۵۱.۹۴ و عرض جغرافیایی ۲۷.۹۸ و عمق ۱۸ کیلومتر ثبت شده است.

تاکنون گزارشی از خسارت‌های این زمین‌لرزه مخابره نشده است.