دعوت دینی مطابق آموزه های اهل بیت (ع) باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید حسن عاملی پیش از ظهر سه شنبه در سومین همایش بین المللی گفتگو و مناظرات رضوی در اردبیل تصریح کرد: در طول تاریخ شاهد دعوت های نامناسب دینی هستیم که انحراف در دین ایجاد کرده است.

وی با ذکر مثالی به سبک داعش و وهابیون اشاره و تاکید کرد: متاسفانه برخی سبک ها به اصل دین لطمه وارد ساخته است.

نماینده ولی فقیه در استان متذکر شد: دعوت به طرف خدا با حیات دین در ارتباط است و انحراف در سبک دعوت دینی می تواند ضربات مهلک به دین وارد سازد.

امام جمعه اردبیل با تاکید به نیازهای روز جامعه بیان داشت: از جمله سبک های مورد نیاز جامعه، مناظره و گفتگو است.

عاملی با بیان اینکه مناظره و گفتگو به ویژه در جامعه امروزی ضرورت دارد، ادامه داد: در وضعیتی که دشمن فتنه های مختلف بر علیه دین دارد ما به گفتگو و تبادل عقیده نیازمندیم.

وی با ابراز تاسف از اقدامات دشمنان دین تصریح کرد: با مناظره می توان از انحراف دین ممانعت کرد و با تضارب آرا راه را از چاه تشخیص داد.

امام جمعه اردبیل با اشاره به اقدام مثبت برخی مسئولان در امر مناظره و گفتگو به ضرورت ترویج فرهنگ مناظره در تبلیغ و ترویج دینی تاکید کرد.

عاملی با بیان اینکه همایش بین المللی گفتگو و مناظرات رضوی در پاسخ به ضرورت فرهنگ سازی مناظره برگزار می شود، خواستار ارتقا آن در سطح بین المللی شد.