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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۵۴

نماینده ولی فقیه در اردبیل:

دعوت دینی مطابق آموزه های اهل بیت (ع) باشد

دعوت دینی مطابق آموزه های اهل بیت (ع) باشد

اردبیل-نماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت: به منظور پرهیز از انحرافات ضروری است دعوت دینی مطابق آموزه های اهل بیت (ع) باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید حسن عاملی پیش از ظهر سه شنبه در سومین همایش بین المللی گفتگو و مناظرات رضوی در اردبیل تصریح کرد: در طول تاریخ شاهد دعوت های نامناسب دینی هستیم که انحراف در دین ایجاد کرده است.

وی با ذکر مثالی به سبک داعش و وهابیون اشاره و تاکید کرد: متاسفانه برخی سبک ها به اصل دین لطمه وارد ساخته است.

نماینده ولی فقیه در استان متذکر شد: دعوت به طرف خدا با حیات دین در ارتباط است و انحراف در سبک دعوت دینی می تواند ضربات مهلک به دین وارد سازد.

امام جمعه اردبیل با تاکید به نیازهای روز جامعه بیان داشت: از جمله سبک های مورد نیاز جامعه، مناظره و گفتگو است.

عاملی با بیان اینکه مناظره و گفتگو به ویژه در جامعه امروزی ضرورت دارد، ادامه داد: در وضعیتی که دشمن فتنه های مختلف بر علیه دین دارد ما به گفتگو و تبادل عقیده نیازمندیم.

وی با ابراز تاسف از اقدامات دشمنان دین تصریح کرد: با مناظره می توان از انحراف دین ممانعت کرد و با تضارب آرا راه را از چاه تشخیص داد.

امام جمعه اردبیل با اشاره به اقدام مثبت برخی مسئولان در امر مناظره و گفتگو به ضرورت ترویج فرهنگ مناظره در تبلیغ و ترویج دینی تاکید کرد.

عاملی با بیان اینکه همایش بین المللی گفتگو و مناظرات رضوی در پاسخ به ضرورت فرهنگ سازی مناظره برگزار می شود، خواستار ارتقا آن در سطح بین المللی شد.

کد مطلب 4163766
محمد میرزایی ناطق

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