ژن گیاهان مقاوم در برابر خشکسالی شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، محققان پایه های ژنتیک گیاهان مقاوم در برابر خشکسالی را شناسایی کرده اند. به این ترتیب آنها می توانند با مهندسی ژنتیک، حتی در آب و هوای خشک نیز گیاهان را پرورش دهند.

گیاهان مقاوم در برابر خشکسالی دارای مکانیسمی به نام «سوخت و ساز اسید کراسولاسیون» یا CAM هستند که به آنها اجازه می دهد با وجود مقادیر کم آب زنده بمانند.

در مطالعه جدید محققان آزمایشگاه ملی انرژی اوک ریج در آمریکا مجموعه ژن های پایه ایCAM شناسایی شد. CAM در حقیقت نوعی از فتوسنتز است که در آن سوراخ های بدنه گیاه بسته می ماند تا از تبخیر آب جلوگیری شود بنابراین بهتر می تواند آب و هوای خشک را تحمل کند.

کشاورزی مصرف کننده عمده آب در جهان به شمار می رود. این درحالی است که خطر خشکسالی طی چندسال اخیر نیز پررنگ تر شده است. از سوی دیگر تولید محصولات کشاورزی که نیازمند آب کمتری هستند در قسمت های خشک و نیمه خشک دنیا بسیار مهم است زیرا می تواند منبع غذایی جمعیت را تامین کند.