مراسم روز دانشجو با ۲۲ سخنران در شیراز/ دغدغه اشتغال

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه دانشگاه شیراز میزبان برگزاری مراسم روز دانشجو بود که همانند سال های گذشته با حضور گسترده دانشجویان همراه بود.

اما آنچه که بیش از دوران گذشته به چشم آمد حضور بیش از ۲۰ سخنران برای این برنامه بود که نمایندگان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بودند اما آنچه که مورد توجه قرار نداشت هماهنگی جهت عدم تکرار سخنان بود.

اشتغال مشکل اول و دغدغه اصلی دانشجویان در رده های مختلف تحصیلی بود و در کنار آن نیز فراهم کردن زیر ساخت های توسعه ای دانشگاه دغدغه دیگر بود.

اما در این میان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شیراز به جنگ علمی موجود در دنیا اشاره کرد که باید رقابت کنیم.

علی بهادر تصریح کرد: در هیچ دینی به اندازه دین اسلام به دانش و تفکر تاکید نشده و ریشه علم دنیا از مسلمانان بوده است.

وی تاکید کرد: بدون وحدت کاری موفق نخواهیم داشت و باید اتحاد را در اولویت قرار دهیم و به عنوان رئیس دانشگاه از تمامی گروه ها استفاده خواهم کرد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شیراز تصریح کرد: نیازمند تحمل یکدیگر هستیم تا بتوانیم دانشگاه و سپس کشور را بسازیم.