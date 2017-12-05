گرگان میزبان مسابقات بوکس گرامیداشت شهدای محیط زیست کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان، امیر عبدوس اظهار کرد: رقابت‌های انتخابی تیم ملی بوکس جوانان تحت عنوان گرامیداشت شهدای محیط زیست کشور از ۱۵ تا ۱۷ آذرماه به میزبانی گرگان در مجموعه ورزشی آزادی این شهرستان برگزار می‌شود.

وی افزود: با پیگیری‌های هیئت بوکس استان گلستان و با توجه به میزبانی مطلوب گرگان از مسابقات قهرمانی بوکس جوانان کشور در سال گذشته، برگزاری این رقابت‌ها دوباره به استان گلستان واگذار شده و این مسابقات با گرامیداشت یاد و خاطره ۱۲۰ شهید گرانقدر دفاع از محیط زیست برگزار خواهد شد.

عبدوس تصریح کرد: ۴۷ مشتزن برای کسب جواز حضور در اردوی تیم ملی بوکس جوانان ایران به روی رینگ می روند و نفرات برتر به اردوی تیم ملی فراخوانده خواهند شد.

وی با بیان اینکه نمایندگانی از ۲۲ استان در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت، گفت: پنج ورزشکار هم به عنوان نمایندگان گلستان در این مسابقات حضور دارند.

وی یادآور شد: این مسابقات با همکاری و مشارکت ادارات کل حفاظت محیط زیست، اداره کل ورزش و جوانان گلستان، فرمانداری گرگان و هیئت بوکس استان برگزار می شود.