استاندار قزوین از دو مرکز توانبخشی بهزیستی بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی روز سه شنبه در بازدید از مرکز توانبخشی و نگهداری معلولان ذهنی دختران بالای ۱۴ سال به نام و همچنین مرکز نگهداری و مراقبت از بانوان سالمند اظهار کرد: اولین و مهمترین ماموریت و رسالتی که باید در پیش گرفت و برای آن برنامه ریزی کرد مساله پیشگیری است که در این خصوص علاوه بر استفاده از ظرفیت و توان دولت و دستگاه های اجرایی باید از پتانسیل و ظرفیت سازمان های مردم نهاد و تشکل های غیر دولتی فعال در این عرصه استفاده کرد.

وی افزود:درحوزه بهزیستی با ناآگاهی هایی در سطح جامعه مواجه هستیم که باید با فرهنگ سازی و آموزش باید به سمت کاهش آمار معلولان جسمی و ذهنی در آینده پیش برویم.

استاندار قزوین با تاکید بر چاره اندیشی برای احداث یک مرکز توانبخشی بزرگ در استان تصریح کرد: باید با برنامه ریزی و جذب جمایت های سازمان بهزیستی کشور و استفاده از توان بخش خصوصی به فکر ایجاد یک مرکز توانبخشی در استان باشیم تا بتوانیم تمامی این مراکز را در یک مکان واحدی تجمیع و متمرکز کنیم که قطعا هم هزینه های نگهداری مراکز را کاهش خواهد داد و هم ازآثار و تبعات اجتماعی و فرهنگی آن پیشگیری خواهد کرد.

زاهدی در ادامه این جلسه با اشاره به لزوم حمایت و تقویت بهزیستی بر توجه بیشتر دستگاه های متولی برای ارتقای جایگاه و افزایش اعتبارات این اداره کل در سال آینده تاکید و قول مساعد داد.

استاندار در ادامه ضمن دیدار با معلولان و سالمندانی که در این مراکز نگهداری می شوند با اهدای گل روز جهانی معلولان را به آنها تبریک گفت.

در حال حاضر ۲۳ هزار نفر از جمعیت استان را معلولان تشکیل می دهند که از این تعداد ۵۴۰۰ نفر معلول ذهنی هستند. ۳۳۰۰ نفر از این مجموعه مرد و ۲۱۰۰ نفر خانم هستند. از این تعداد ۳۰۰ نفر در ۸ مرکز توانبخشی غیردولتی شبانه روزی نگهداری و مراقبت می شوند.

گفتنی است مرادی سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری، مدیران کل ردفاتر اجتماعی و فرهنگی، اموربانوان و خانواده، روابط عمومی استانداری و مدیرکل بهزیستی استان در این بازدید زادهی استاندار قزوین را همراهی می کردند.