اتباع خارجی شرکت نکرده در طرح آمایش از کشور خارج می شوند

حمید سیلاوی در گفتگو با مهر اظهارکرد: تاریخ ۱۵ آذرماه جاری، آخرین مهلت برای مراجعه تمامی اتباع خارجی مقیم خوزستان است که دارای کارت موقت ( آمایش ۱۱، هویت ۱۰ و برگه های تردد بدل از کارت ۹۰ روزه) به اداره کل اتباع استانداری است تا در طرح آمایش ۱۲ و صدور کارت آمایش و هویت اتباع خارجی مقیم استان شرکت کنند.

وی با اشاره به اینکه عدم حضور و شرکت در این طرح به منزله خروج این افراد از کشور محسوب می شود، اظهار کرد: چنین اتباع خارجی ظرف مهلت سه ماه وقت دارند که خاک ایران را ترک کنند.

این مقام مسئول بیان کرد: فردی که در این طرح شرکت نکند امکان تمدید کارت های قدیم برای او میسر نخواهد بود و علاوه بر این نیز به عنوان یک تبعه غیرمجاز محسوب می شود.

سیلاوی با بیان اینکه برای اخذ نوبت سرپرست خانوار با در دست داشتن مدارک اقامتی اعضای خانوار باید به دفتر خدمات کفالت اتباع خارجی واقع در این اداره کل مراجعه کند، افزود: امکان دارد بعضا برخی از اتباع در استان وجود داشته باشند که از سال گذشته تاکنون وقایع تولد، ازدواج، طلاق وفوت و یا انتقال از سایر استان ها را اعلام نکرده باشد، بر همین اساس ضرورت دارد قبل از هر اقدامی ابتدا سرپرست خانوار از طریق این اداره کل نسبت به ثبت تغییرات صورت گرفته اقدام کنند.

این عضو شورای اداری استان خوزستان تصریح کرد: مهلت اجرای طرح آمایش ۱۲ تا پایان آذرماه است که با توجه به نوبت دهی های صورت گرفته، اتباع مهلت دارند تا پایان این تاریخ در این طرح شرکت کنند.

وی با تاکید بر اینکه پس از این تاریخ برای آن دسته از افرادی که برای شرکت در این طرح مراجعه نکرده اند، هیچگونه خدماتی در کشور به آنها ارائه نخواهد شد، گفت: به همین منظور لازم است تا افراد مشمول اطرح آمایش اتباع هرچه سریعتر نسبت به دریافت کارت جدید اقدام کنند.

سیلاوی عنوان کرد: از ابتدای اجرای این طرح، تعداد بیش از ۵۰۰ کارت شناسایی ویژه اتباع خارجی مقیم خوزستان صادر شده است و پیش بینی می شود این تعداد کارت تا پایان مهلت اجرای این طرح، افزایش پیدا کند.

مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی خوزستان افزود: طرح آمایش ۱۲ با هدف هویت دار کردن اتباع خارجی مقیم استان خوزستان شامل آمایش ۱۲ اتباع افغانستان و هویت ۱۱ اتباع سایر کشورها آغاز شده است.