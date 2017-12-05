حق فهمی و حق طلبی اساس کار دانشجو است/ دخالت در دانشگاه ممنوع

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل تبادار ظهر سه شنبه در مراسم روز دانشجو افزود: امروز روز دانشجو و روز شنیدن حرف ها است نه اینکه بازهم مسئولین حرف بزنند.

وی ادامه داد: اصل و اساس شخصیت ملی ما است که با جانفشانی و زحمت های عالمان، فرهیختگان و دانشجویان در جهان تا ابد ماندگار است.

استاندار فارس تصریح کرد: نشاط، شادابی و امید به آینده باید مد نظر دانشجویان باشد.

تبادار یادآور شد: حق فهمی، حق طلبی و حق گویی اساس کار دانشجو است و دانشگاه است که زمینه این موارد مهم فراهم می شود و پیامد حق فهمی، حق جویی و حق فهمی است و حق طلب هم خواهد شد اما برای پویایی و نشاط جامعه کافی نیست بنابر این باید حق گویی نیز ایجاد شود.

وی تاکید کرد: نگاه به دانشجو در کنار حق طلبی و حق جویی، حق گویی است و در این میان مطالبه گری و انتقاد کردن بر اساس آگاهی است که در این میان باید زمینه های پویایی فراهم شود و اگر امروز دانشجویان سخن گفتن نشان از نگاه آنها یه جامعه و حق گویی آنها است.

استاندار فارس افزود: امروز مباحث زیستی و اجتماعی ما بر اساس دانش بنیانی است و امید من بر دانشگاه و دانشجویان است و برای رسیدن به موفقیت از هیچ تلاشی کوتاهی نمی کنیم اما مهمترین موضوع حفظ حریم دانشگاه عدم دخالت مسئولین است اعتقاد به فراهم کردن نیازهای دانشگاه دارم اما اعتقادی به دخالت در حریم دانشگاه ندارم.

تبادار ادامه داد: مسئولین باید در کنار روسای دانشگاه باشند برای فراهم کردن مسیر و نقشه راه دانشگاه.

وی با اشاره به توسعه استان نیز گفت: زمینه های اشتغال و توسعه فرهنگ که لازمه رونق اقتصادی و فرهنگی استان است مد نظر است و تلاش می کنم در راستای وظیفه تلاش کنم و سبد خود را از حساب مردم جدا نمی کنم اما انتظار دارم روسای دانشگاه موضوع رفاه دانشجویان را اولویت قرار دهند تا فراگیری علم بدون نگرانی و دغدغه همراه باشد.

استاندار فارس تاکید کرد: کسانیکه مجوز راه اندازی موسسه آموزش عالی می گیرند باید طبق قوانین رفتار کنند و رفاه دانشجویان را مد نظر قرار دهند نه اینکه تنها به فکر غیر انتفاعی بودن باشند.