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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۵۷

برگزاری انتخابات مدیران نشریات دانشجویی علوم پزشکی شهید بهشتی

برگزاری انتخابات مدیران نشریات دانشجویی علوم پزشکی شهید بهشتی

کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشگاهی این دانشگاه را ۲۲ آذرماه برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شرایط شرکت در این انتخابات را اعلام کرد.

در این انتخابات نشریات دانشگاهی فعال (نشریاتی که به صورت منظم و بر اساس دوره انتشار منتشر شده اند) و نیمه فعال (نشریاتی که ترتیب انتشار را رعایت نکرده ولی از انتشار آخرین شماره آن  بیش از شش ماه نگذشته است) مجاز به شرکت هستند.

از هر نشریه فعال و نیمه فعال، تنها مدیر مسئول حق رای در انتخابات را دارد و خود نیز می تواند نامزد این انتخابات باشد.

در انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشگاهی دو نفر به عنوان عضو اصلی و یک نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب خواهند شد که این اعضا به مدت یک سال از تاریخ برگزاری انتخابات به عنوان نمایندگان نشریات و به ویژه مدیران مسئول در سلسله جلسات کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی شرکت می کنند و نظرات و پیشنهادهای آنان را به اعضای کمیته ناظر منتقل خواهند کرد.

کد مطلب 4163805

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