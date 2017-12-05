برگزاری انتخابات مدیران نشریات دانشجویی علوم پزشکی شهید بهشتی

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شرایط شرکت در این انتخابات را اعلام کرد.

در این انتخابات نشریات دانشگاهی فعال (نشریاتی که به صورت منظم و بر اساس دوره انتشار منتشر شده اند) و نیمه فعال (نشریاتی که ترتیب انتشار را رعایت نکرده ولی از انتشار آخرین شماره آن بیش از شش ماه نگذشته است) مجاز به شرکت هستند.

از هر نشریه فعال و نیمه فعال، تنها مدیر مسئول حق رای در انتخابات را دارد و خود نیز می تواند نامزد این انتخابات باشد.

در انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشگاهی دو نفر به عنوان عضو اصلی و یک نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب خواهند شد که این اعضا به مدت یک سال از تاریخ برگزاری انتخابات به عنوان نمایندگان نشریات و به ویژه مدیران مسئول در سلسله جلسات کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی شرکت می کنند و نظرات و پیشنهادهای آنان را به اعضای کمیته ناظر منتقل خواهند کرد.