تبلیغات اسلامی هرمزگان با مشکل کمبود نیروی انسانی روبرو است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از تبلیغات اسلامی هرمزگان، حجت الاسلام علی اکبر انصاری راد در نشستی که با حضور حجت الاسلام احمد صحت قول و کارشناسان فرهنگی تبلیغات اسلامی هرمزگان برگزار شد بیان داشت: این اداره کل با کمبود نیروی انسانی روبه رو است و از طرفی هم مجوز جذب نیرو نداریم، بنابراین ناچاریم از هر کارشناس در چندین پست استفاده کنیم.

وی با اشاره به آشنایی کامل کارشناسان با دستورالعمل ها و شیوه نامه های ابلاغی از مرکز افزود: کارشناسان باید طبق برنامه زمان بندی شده، نسبت به تنظیم و ارسال گزارشات به مرکز اقدام کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان تاکید کرد: اگر به کارشناسان اعتماد داشته باشیم به طور حتم می توانیم به موفقیت هایی دست یابیم.

حجت الاسلام انصاری راد با بیان اینکه در حوزه گفتمان های دینی، بانوان فرهیخته، اوقات فراغت، و غیره، برنامه های مناسبی انجام شده است، اظهار امیدواری کرد: آن گونه که شایسته است بتوانیم به وظایف و رسالت های خاص خود در حوزه دین و فرهنگ عمل کنیم.