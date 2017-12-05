ضرورت برگزاری کارگاههای ارتقای سوادرسانه ای ویژه گروه های هدف

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از تبلیغات اسلامی هرمزگان، حجت الاسلام احمد صحت قول در گردهمایی کارشناسان فرهنگی تبلیغات اسلامی هرمزگان، چارت و تشکیلات اداره کل فرهنگی، رسانه و فناوری های نو سازمان تبلیغات اسلامی را جدید و نوپا خواند و گفت: این اداره کل از جمله بخش های مهم سازمان تبلیغات اسلامی است که اخیرا شاهد ایجاد تحولات زیادی در آن هستیم.

وی در ادامه از اداره کل فرهنگی، رسانه و فناوری های نو سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان پلی برای ورود سازمان به فضاهای فرهنگی جدیدی که تا پیش از این به آنها وارد نشده بود یاد کرد.

مدیرکل فرهنگی، رسانه و فناوری های نو سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: مجهز شدن روحانیت به علم روز برای کمک به رفع مشکلات جامعه به ویژه آسیب های اجتماعی مدنظر مقام معظم رهبری، امری ضروری است که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

حجت الاسلام صحت قول ادامه داد: فعالیت های روحانیان باید پیوست رسانه ای داشته باشد و از فعالیت های خود گزارش، خبر و کلیپ یک یا دو دقیقه ای تهیه کنند.

وی با بیان اینکه قدرت نفوذ رسانه از هر چیزی بالاتر است، تصریح کرد: امروزه هر فرد در خانه یک رسانه است.

مدیرکل فرهنگی، رسانه و فناوری های نو سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه به طور میانگین هر فرد در روز سه پیام ارسال می کند ابراز داشت: امروزه بانوان و سپس جوانان بیشترین پیام دهنده در شبکه های اجتماعی هستند.

وی ضمن خوب ارزیابی کردن تعامل بین کارشناسان با رییس جمعیت بانوان استان هرمزگان، نحوه برگزاری گفتمان های دینی در استان و اجرای طرح اوقات فراغت و ارسال به موقع گزارشات را رضایت بخش دانست و تاکید کرد: در حوزه گفتمان های دینی باید جریان سازی شود.

مدیرکل فرهنگی، رسانه و فناوری های نو سازمان تبلیغات اسلامی با تاکید بر تشکیل کارگروه رسانه گفت: برنامه های این کارگروه نیز پس از تشکیل، باید جدی گرفته شود.

حجت الاسلام صحت قول همچنین بر برگزاری کارگاه ارتقای سطح سواد رسانه ای ویژه پرسنل و گروه های هدف تبلیغات اسلامی هرمزگان تاکید موکد داشت و گفت: تولید محتوای مناسب و ارائه آن به مخاطبان نقش مهمی در مصونیت جامعه هدف از آسیب های فضای مجازی دارد.