رضا میرزایی در گفتوگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به بحث طرح گردشگری سد حوضیان شهرستان الیگودرز اظهار داشت: در حال حاضر مطالعات طرح گردشگری این سد انجام شده است.
وی بیان داشت: با نهایی شدن این طرح مطالعاتی از سوی اداره کل میراث فرهنگی لرستان، هم اکنون اجرای این طرح آماده سرمایه گذاری و اجرا است.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به مشخصات فنی سد حوضیان الیگودرز عنوان کرد: حجم مخزن این سد ۳۳ میلیون متر مکعب است.
میرزایی میزان تنظیم آب این سد را ۲۲.۴ میلیون متر مکعب عنوان کرد و گفت: در حال حاضر ۱۵ میلیون متر مکعب آب در سد حوضیان الیگودرز ذخیره شده است.
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