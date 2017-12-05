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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۰۷

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

طرح گردشگری سد «حوضیان» الیگودرز آماده سرمایه‌گذاری است

طرح گردشگری سد «حوضیان» الیگودرز آماده سرمایه‌گذاری است

الیگودرز - مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان گفت: طرح گردشگری سد «حوضیان» الیگودرز آماده سرمایه‌گذاری است.

رضا میرزایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به بحث طرح گردشگری سد حوضیان شهرستان الیگودرز اظهار داشت: در حال حاضر مطالعات طرح گردشگری این سد انجام شده است.

وی بیان داشت: با نهایی شدن این طرح مطالعاتی از سوی اداره کل میراث فرهنگی لرستان، هم اکنون اجرای این طرح آماده سرمایه گذاری و اجرا است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به مشخصات فنی سد حوضیان الیگودرز عنوان کرد: حجم مخزن این سد ۳۳ میلیون متر مکعب است.

میرزایی میزان تنظیم آب این سد را ۲۲.۴ میلیون متر مکعب عنوان کرد و گفت: در حال حاضر ۱۵ میلیون متر مکعب آب در سد حوضیان الیگودرز ذخیره شده است.

کد مطلب 4163826

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