۴۳۰ هکتار از محدوده ورامین بافت فرسوده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دهقان، پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان ورامین طی سخنانی اظهار داشت: ساختمان مدیریت بحران ورامین که با استانداردهای لازم ساخته شده است حدود ۶ سال است که در اختیار نیروی انتظامی قرار دارد.

دهقان افزود: شهرداری ورامین در خصوص ایجاد پارک اسکان اضطراری در صورتی که زمین در اختیار شهرداری قرار گیرد، آمادگی دارد و ۲۷۶۵ هکتار محدوده شهری ورامین است که ۴۳۰ هکتار آن بافت فرسوده بوده و نیازمند نوسازی است.

وی بیان داشت: نوسازی بافت های فرسوده با بسته های تشویقی که دیده شده است پیگیری می شود و ۵۰ درصد تخفیف صدور پروانه و یک طبقه تخفیف تراکم برای نوسازی بافت های فرسوده در نظر گرفتیم.

شهردار ورامین با اشاره به عملکرد آتش نشانی شهر ورامین گفت: عملکرد آتش نشانی شهر ورامین با توجه به تجهیزات موجود قابل قبول است.

دهقان در ادامه بیان داشت: در چند روز اخیر حدود ۲ میلیارد تومان برای بالابر و جرثقیل مدرن اعتبار صرف شده و مبلغ واریز شده است و شب گذشته نیز در جلسه ای برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و افزایش حاشیه نشینی و سکونت گاه های غیر رسمی تشکیل شد و با هرگونه تخلف برخورد می کنیم.

شهردار ورامین در پایان گفت: مالکین در ساختمان های ۵ طبقه سقف به بالا موظف به آزمایش خاک هستند و برای صدور پروانه با ۲ ناظر سازه و معماری انجام می شود.