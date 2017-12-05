معرفی جایگاه فرهنگی تاریخی تبریز هدف اصلی جشنواره تبریزیم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد حمیدی پیش از ظهر سه شنبه در آیین رونمایی از پوستر پنجمین جشنواره نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم اظهار داشت: در این جشنواره از گروه های برتر سال های گذشته دعوت می کنیم تا مردم با هنرمندان دوره های دیگر نمایش خیابانی تبریزیم آشنا شوند.

وی همچنین در ادامه با اشاره به اهداف برگزاری این جشنواره خاطر نشان کرد: هدف اصلی ما از برگزاری این جشنواره معرفی جایگاه فرهنگی تاریخی تبریز و تبیین سابقه این شهر در بین جوانان و گردشگران است.

معاون فرهنگی هنری شهرداری تبریز با بیان اینکه نمایش خیابانی انعکاس هنرمندانه زیبایی های شهری برای ایجاد ارتباط با عموم مردم به خصوص نسل جوان است، گفت: یکی از اهداف دیگر برگزاری این جشنواره جذب گردشگر است، زیرا این جشنواره همزمان با رویداد تبریز ۲۰۱۸ برگزار خواهد شد. است.

حجت الاسلام حمیدی با بیان اینکه نمایش خیابانی مشکلات و معضلات شهری را در قالب هنر نشان می دهد، بیان کرد: هنر در انتقال مفاهم نافذترین زبان است و با اجرای نمایش های خیابانی مسئولان و مدیران با نواقص شهری آشنا شده و برای بهینه سازی و اصلاح رفتارهای اجتماعی قدم برمی دارند.

وی همچنین با بیان اینکه یکی از مهم ترین اهداف اجرای نمایش های خیابانی ایجاد نشاط اجتماعی است، اظهار کرد: با اجرای جشنواره بین المللی "تبریزیم" به سمت شهری سالم حرکت خواهیم کرد و بر همین اساس بیش از ۱۰ برنامه بین المللی برای تبریز ۲۰۱۸ تدوین شده که جشنواره تاتر خیابانی "تبریزیم" یکی از این برنامه هاست.

معاون فرهنگی هنری شهرداری تبریز همچنین در ادامه از انعقاد تفاهم نامه ای بین معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تبریز با اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی خبر داد و افزود: بر اساس این تفاهم نامه ۳۵۰ نفر از دانش اموزان با حقوق شهروندی و فرهنگ گردشگر پذیری آشنا می شوند.