دمای زاهدان ۱۱ درجه سانتیگراد زیر صفر/طوفان و یخبندان ادامه دارد

علی ملاشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر سرمای هوا اکثر نقاط شمالی استان سیستان و بلوچستان را در برگرفته است به طوری که صبح امروز دمای هوا در ایستگاه های زابل، هامون، زهک، نصرت آباد و خاش نیز به زیر صفر رسید.

وی بیان داشت : براساس تحلیل آخرین نقشه های همدیدی و آینده نگری هواشناسی امروز در شرق سواحل و جنوب شرق استان سیستان و بلوچستان وزش باد ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه از اواخر وقت امروز از شدت وزش باد کاسته می شود، افزود: با کاهش شدت وزش باد انتظار داریم در جنوب شرق سیستان و بلوچستان کاهش دما در طول شب محسوس باشد، اما یخبندان شبانه در سایر نقاط استان تا دو شب آینده همچنان ماندگار است.

کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: همچنین تا اواسط وقت فردا دریای عمان به ویژه در نواحی شرقی و دورتر از سواحل متلاطم و مواج است.

وی گفت: در روزهای پنج شنبه و جمعه همراه با افزایش رطوبت در نیمه شمالی استان شاهد افزایش دما خواهیم بود و همچنین طی این مدت در نواحی مرکزی سیستان و بلوچستان وزش باد نسبتا شدید جنوبی در برخی نقاط موجب گرد و خاک و افزایش محسوس دما می شود.

وی تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته زاهدان با حداقل دمای ۱۱ درجه سانتیگراد زیر صفر و چابهار و کنارک با حداکثر دمای ۲۷ درجه سانتی گراد بالای صفر به ترتیب سردترین و گرمترین شهرهای استان بودند.