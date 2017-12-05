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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۲۹

در بازار آزاد تهران؛

سکه طرح جدید ۱۸ هزار تومان گران شد/دلار به ۴۲۰۰ نزدیک می شود

سکه طرح جدید ۱۸ هزار تومان گران شد/دلار به ۴۲۰۰ نزدیک می شود

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۱۸ هزار تومان افزایش، مواجه شد و دلار نیز به مرز ۴۲۰۰ تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز بازار آزاد تهران قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۱۸ هزار تومان افزایش به یک میلیون و ۴۴۲ هزار و ۱۲۵ تومان رسید، ضمن اینکه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با ۹ هزار تومان افزایش نرخ یک میلیون و ۳۷۴ هزار و ۶۴۲ تومانی را تجربه کرد.

در عین حال هر نیم سکه ۶ هزار تومان، ربع سکه ۴ هزار تومان و سکه یک گرمی نیز ۴ هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کردند که بر این اساس قیمت نیم سکه ۷۱۸ هزار و ۸۱۳ تومان، ربع سکه ۴۱۷ هزار و ۸۹۱ تومان و سکه یک گرمی ۲۶۸ هزار و ۹۳۰ تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۷۵ دلار و ۶۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۳۱ هزار و ۱۰۰ تومان است.

در عین حال هر دلار آمریکا ۴۱۹۵ تومان، یورو ۵۱۱۵ تومان، پوند ۵۸۰۰ تومان، درهم امارات ۱۱۵۰ تومان و لیر ترکیه ۱۱۴۰ تومان است.

کد مطلب 4163851

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