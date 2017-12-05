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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۲۴

مدیرعامل هلال احمر بوشهر:

تیم‌های هلال احمر به مناطق زلزله‌زده جنوب استان بوشهر اعزام شدند

تیم‌های هلال احمر به مناطق زلزله‌زده جنوب استان بوشهر اعزام شدند

بوشهر - مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر گفت: تیم‌های امدادی به مناطق زلزله‌زده جنوب استان بوشهر اعزام شدند.

حسین درویشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت ۱۰ و ۵۶ دقیقه امروز، زلزله‌ای به بزرگی ۴.۹ ریشتر در عمق ۱۸ کیلومتری زمین منطقه بنک از توابع شهرستان دیر را لرزاند.

وی اضافه کرد: در پی وقوع این حادثه تیم‌های جستجو و نجات شهرستان دیر و دشتی در حال ارزیابی مناطق حادثه دیده به‌ویژه مناطق روستایی هستند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر افزود: تیم‌های عملیاتی شهرستان بوشهر و واکنش سریع استان به منطقه اعزام شدند و تیم‌های شهرستان تابع در حالت آماده‌باش کامل به سر می‌برند.

وی تصریح کرد: خوشبختانه تاکنون گزارشی مبنی بر خسارات جانی اعلام نشده است.

کد مطلب 4163854

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