حسین درویشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت ۱۰ و ۵۶ دقیقه امروز، زلزله‌ای به بزرگی ۴.۹ ریشتر در عمق ۱۸ کیلومتری زمین منطقه بنک از توابع شهرستان دیر را لرزاند.

وی اضافه کرد: در پی وقوع این حادثه تیم‌های جستجو و نجات شهرستان دیر و دشتی در حال ارزیابی مناطق حادثه دیده به‌ویژه مناطق روستایی هستند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر افزود: تیم‌های عملیاتی شهرستان بوشهر و واکنش سریع استان به منطقه اعزام شدند و تیم‌های شهرستان تابع در حالت آماده‌باش کامل به سر می‌برند.

وی تصریح کرد: خوشبختانه تاکنون گزارشی مبنی بر خسارات جانی اعلام نشده است.