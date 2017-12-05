۳۳میلیارد ریال کالای قاچاق و ۴فروندلنج تجاری در سیریک توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرزبانی هرمزگان، علی اصغر خرم روی گفت: در پی ارتقای امنیت مرزها و برخورد جدی و قانونی با متخلفان اقتصادی طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مرزهای دریای سیریک اجرا شد.

وی افزود:مرزبانان استان در۲۴ساعت گذشته۳۳میلیاردو۷۷میلیون ریال انواع کالای قاچاق شامل:۳۱۲هزار قوطی انواع نوشیدنی،۱۲هزار قوطی انرژی زا،۸۴۰شیشه عطر،یک هزارو۴۲۴تخته پتو،۷۰۰لیتر روغن خوراکی،۴هزارو۸۰۰کیلوگرم چای،۶هزارو۷۲۰قوطی کمپوت میوه،۲۰۸هزار کیلوگرم برنج،۲۶۷دستگاه انواع لوازم برقی،۲هزارو۸۸۰تکه انواع لوازم آشپزخانه،۱۵هزارکیلوگرم شکر و... کشف و ضبط شد.

این مقام مسئول تصریح کرد:۴ فروند موتور لنج تجاری فعال در امر قاچاق کالا و چهار نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.