به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان کاظمی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران استان گلستان در خصوص پیروزی خارج از خانه پتروشیمی بندرامام مقابل یس آل گرگان از هفته دهم لیگ برتر بسکتبال، اظهار کرد: یس آل تیمی جوان با اسکلت بازیکنان گرگانی است که با حضور دو بازیکن خارجی عملکرد خوبی داشته‌اند.

وی افزود: چند بازیکن جوان و بومی آنها عملکرد خوبی مقابل ما داشتند به خصوص حسین گلبینی که پنج پرتاب سه امتیازی موفق داشت.

کاظمی تصریح کرد: من در گذشته با تیم‌های پتروشیمی، نیروی زمینی و ذوب آهن به گرگان آمده بودم و رقابت نزدیکی داشتیم اما این اولین باری است که با تیمی به گرگان سفر کردم و با اختلاف بیش از ۲۰ امتیاز پیروز شدیم.

وی ادامه داد: پس از تعطیلات نیم فصل، دیدار مقابل یس آل گرگان آمادگی خوبی برای ما بود تا پنجشنبه در رقابتی سخت مقابل نفت آبادان قرار بگیریم.

تماشاگران از دیدارهای خانگی ما استقبال نمی‌کنند

بازیکن تیم ملی بسکتبال کشورمان در خصوص حمایت تماشاگران گرگانی از تیم شهرشان، گفت: شرایط بازی در گرگان همواره متفاوت است و تماشاگران از تیم شهرشان حمایت می‌کنند و اگر بازیکنی با تماشاگران گرگانی کاری نداشته باشد آنها هم کاری ندارند.

وی افزود: مسئولان شهر گرگان باید با داشتن چنین تماشاگرانی و این ظرفیت بیشتر به بسکتبال گرگان رسیدگی کنند زیرا هیچ جای ایران چنین تماشاگرانی برای بسکتبال به سالن نمی‌آیند.

کاظمی بیان کرد: تیم ما در صدر جدول قرار دارد و با این وجود تماشاگران از دیدارهای خانگی ما استقبال نمی‌کنند و دلیل آن را نمی‌دانم اما تماشاگران گرگانی فارغ از هر نتیجه‌ای برای حمایت تیم شهرشان به سالن می‌آیند.

وی ادامه داد: به نظر من با وجود این تماشاگران اگر سرمایه گذاری کوچکی برای بسکتبال گرگان انجام شود هیچ تیمی نمی‌تواند در گرگان پیروز باشد.

وی یادآور شد: وجود این تماشاگران حتی منافع اقتصادی هم به دنبال دارد زیرا گرگان تنها شهری است که در آن برای بازی‌های لیگ برتر بسکتبال بلیط فروشی می‌شود.

در جام باشگاه‌های آسیا بدشانسی آوردیم

بازیکن ملی پوش تیم بسکتبال پتروشیمی بندرامام در خصوص پیروزی تیمش در تمامی دیدارهای این فصل لیگ برتر، اظهار کرد: بازی‌های نزدیک کمک زیادی به ما می‌کند و باخت هم جزئی از ورزش است اما امسال تیم بسیار خوبی داریم و امیدوارم روند پیروزی‌های ما ادامه دار باشد.

کاظمی در خصوص حضور تیم پتروشیمی در جام باشگاه‌های آسیا گفت: متاسفانه در جام باشگاه‌های آسیا بدشانسی آوردیم، تشخیص اشتباه در مصدومیت بازیکن خارجی موجب شد تا ضربه بدی در این مسابقات به ما وارد شود.

وی تصریح کرد: تمام تیم‌های حاضر در جام باشگاه‌های آسیا بازیکنان خارجی خیلی خوبی داشتند اما ما در رقابت‌های حساس نتوانستیم از بازیکنان خارجی به دلیل مصدومیت استفاده کنیم.

لازم به ذکر است؛ از هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور، شامگاه دوشنبه تیم‌های یس آل گرگان و پتروشیمی بندرامام در سالن امام خمینی (ره) گرگان به مصاف هم رفتند که پتروشیمی با نتیجه ۱۰۷ بر ۸۶ به برتری رسید.