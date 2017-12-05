قاسم قائدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: زمین‌لرزه ۴.۹ ریشتری صبح امروز در شهرستان‌های کنگان و دیر در جنوب استان بوشهر باعث بروز مشکلاتی برای مردم شد.

وی اضافه کرد: ستاد مدیریت بحران در این شهرستان‌ها تشکیل شده و بررسی ابعاد مختلف این زمین‌لرزه و بررسی خسارت‌های مالی و جانی در حال انجام است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر با اشاره به آماده‌باش دستگاه‌های اجرایی در چهار شهرستان جنوبی استان بوشهر خاطرنشان کرد: تیم‌های امداد و نجات نیز در منطقه مستقر شده و در حال بررسی زلزله هستند.

وی گفت: هنوز برآورد دقیقی از وضعیت خسارات این زمین‌لرزه صورت نگرفته است.

دو زمین لرزه ۴.۹ و ۳.۸ ریشتری به فاصله کمتر از یک ساعت بنک و بندر دیر، در استان بوشهر را لرزاند.