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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۳۴

مدیر کل مدیریت بحران استانداری بوشهر:

دستگاه‌های اجرایی جنوب استان بوشهر در حالت آماده‌باش هستند

دستگاه‌های اجرایی جنوب استان بوشهر در حالت آماده‌باش هستند

بوشهر - مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر گفت: دستگاه‌های اجرایی جنوب استان بوشهر در حالت آماده‌باش هستند.

قاسم قائدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: زمین‌لرزه ۴.۹ ریشتری صبح امروز در شهرستان‌های کنگان و دیر در جنوب استان بوشهر باعث بروز مشکلاتی برای مردم شد.

وی اضافه کرد: ستاد مدیریت بحران در این شهرستان‌ها تشکیل شده و بررسی ابعاد مختلف این زمین‌لرزه و بررسی خسارت‌های مالی و جانی در حال انجام است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر با اشاره به آماده‌باش دستگاه‌های اجرایی در چهار شهرستان جنوبی استان بوشهر خاطرنشان کرد: تیم‌های امداد و نجات نیز در منطقه مستقر شده و در حال بررسی زلزله هستند.

وی گفت: هنوز برآورد دقیقی از وضعیت خسارات این زمین‌لرزه صورت نگرفته است.

دو زمین لرزه ۴.۹ و ۳.۸ ریشتری به فاصله کمتر از یک ساعت بنک و بندر دیر، در استان بوشهر را لرزاند.

کد مطلب 4163864

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