به گزارش خبرنگار مهر، فریبا گودرزی ظهر سه‌شنبه در حاشیه برگزاری سومین جشنواره پژوهش و فناوری استان سمنان به میزبانی استانداری با اشاره به اهمیت پژوهش، اظهار داشت: نام و اهمیت پژوهش به‌گونه‌ای است که در انتخاب یک روز یا یک هفته به نام این مقوله، کفاف نمی‌دهد لذا ما باید در تمام طول سال و در تمام برنامه‌ریزی‌هایمان از پژوهش و نتایج علمی و عملی آن بهره گیریم تا بهترین تصمیمات را در هر حوزه اخذ کنیم.

وی افزود: استان سمنان دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی درزمینهٔ پژوهش است که حضور چشم‌گیر علاقه‌مندان در حوزه همایش پژوهش نشان از ظرفیت‌های خوب این استان دارد.

دبیر جشنواره پژوهش وزارت کشور، گفت: خوشبختانه در سمنان، نگاه مسئولان به مقوله پژوهش مطلوب است، تأکید داشت: پژوهش محور اصلی تمام‌کارها است و اگر امروز در برخی استان‌ها مانند سمنان، موفقیت‌هایی را در حوزه‌های مختلف تصمیم سازی مشاهده می‌کنیم، قطعاً نشان می‌دهد که پژوهش برای مسئولان و استانداران آن استان‌ها، ملاک بوده است.

گودرزی بیان کرد: همراهی وزارت کشور به‌مثابه اجرایی‌ترین و امنیتی‌ترین دستگاه با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که تئوریک‌ترین فضاهای پژوهشی را مهیا می‌سازد، نشان می‌دهد که وسعت نظر و توجه به مقوله پژوهش در دولت دوازدهم بسیار موردتوجه قرار دارد.

وی بابیان اینکه پژوهش‌ها باید کاربردی باشند، تأکید کرد: امروز تمام برنامه‌های وزارت کشور به‌خصوص در بخش‌های مرکز مطالعات راهبردی وزارتخانه به‌سوی کاربردی کردن پژوهش‌ها است این امر به‌مثابه تعطیل سازی طرح‌ها و پژوهش‌های بنیادین نیست بلکه تأکید ما بر روی کاربردی ساختن پژوهش‌هایی است که بتوانیم از طریق آن به مجموعه وزارت کشور و استانداری‌های سطح کشور، خوراک دهیم.