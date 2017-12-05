به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم معارفه رئیس جدید انجمن والیبال کارگران سید امیر حسینی ضمن تشکر از خدمات خوشدل (رئیس قبلی انجمن) گفت: ایشان سالها مسئولیت دبیری فدراسیون و انجمن والیبال کارگری را بر عهده داشتند که زحمات زیادی را در پیشبرد ورزش کارگری انجام دادند و کارنامه خوبی از خود بر جای گذاشتند ولی بدلیل تراکم کارهای شخصی از این هردو سمت خود استعفا دادند.

حسینی در ادامه با اشاره به وضعیت انجمن های ورزش کارگری افزود: در حال حاضر فدراسیون هیچگونه بودجه مصوب و دولتی را از هیچ نهادی دریافت نمی کند و از این رو انجمن های ورزش کارگری نیز بصورت مردمی اداره می شوند که در این زمینه باید با ابتکار و خلاقیت موجبات پیشبرد و گسترش ورزش کارگری را در جامعه فراهم سازند.

رئیس فدراسیون ورزش کارگری با اشاره به توانمندی آقای شاکری در امور ورزشی، یادآور شد: با توجه به اهمیت ورزش والیبال در کشور و همچنین در خانواده بزرگ کار و تلاش و همچنین ظرفیت ها و توانمندی آقای شاکری تصمیم گرفتیم تا این مسئولیت را به ایشان واگذار کنیم. اطمینان دارم همانند کارنامه درخشانی که از ایشان در ورزش و رسانه ها موجود است، وی می تواند دوران جدیدی را در ورزش والیبال کارگران آغاز نماید. والیبال کارگری دو فرصت بین المللی برای درخشیدن در جهان را پیش رو دارد، یکی مسابقات جهانی ورزش کارگری که تیم های اعزامی در آن خوش درخشیدند و دیگری رقابت های جهانی شرکت ها که در پیش روی ورزشکاران این رشته است و سال آیند در فرانسه برگزار می گردد.

حسینی در پایان با اشاره به ظرفیت های ورزش کارگری، اظهار داشت: در ورزش کارگری ظرفیت های زیادی وجود دارد که نیازمند برنامه ریزی، ایده و خلاقیت می باشد و باید افرادی که خواستار خدمت هستند همکاری نموده تا این ورزش را در جامعه به جایگاه اصلی خود برسانند و در واقع این مهم را تبدیل به مسئله ای مورد توجه در خانواده بزرگ کار و تلاش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی شاکری از چهره های آشنا در میان اصحاب رسانه بوده و سابقه مدیریت روابط عمومی در فدراسیون تنیس و حضور در کمیته والیبال ساحلی کشور را دارا می باشد.