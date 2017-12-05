به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری اصفهان، محسن مهرعلیزاده در نخستین جلسه کمیسیون ماده ۵، اظهار داشت: باید بازنگری در روند بررسی پرونده‌های ورودی کمیسیون ماده ۵ صورت گیرد و با افزایش دقت در بررسی‌ها، حجم پرونده‌های وارده به این کمیسیون کاهش یابد.

وی افزود: نباید با نقشه، مهندسی و کاربری معامله‌گری شود، ضمن اینکه مشکلات مردم باید برطرف شود و در راستای ایفای حق مردم و رعایت اصل مهندسی در ساخت‌ و سازها اقدام کرد.

استاندار اصفهان با بیان اینکه مسئولان، نمایندگان، مدیران و ائمه جمعه بر وجود بروکراسی‌های بی‌مورد در ادارات و صف‌های مختلف خدمت‌رسانی انتقاد دارند، تصریح کرد: باید شیوه‌هایی به کار گرفته شود که فعالیت‌ها در اسرع وقت صورت گیرد و به درازا کشیده نشود.

وی بر نظارت بیشتر تأکید کرد و گفت: پاسخ‌گویی به رفع مشکلات مردم باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود و با حفظ قوانین در جهت تسهیل کار مردم اقدام کرد.

مهرعلیزاده با بیان اینکه احترام به کار فنی و لزوم احترام به قانون باید مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: چانه‌زنی‌ها توقعات را بالا می‌برد و سبب کاهش دقت می‌شود، باید پایبندی به قانون وجود داشته باشد ولی در جهت حل مشکلات مردم با دید مثبت‌گرایی اقدام کرد.

وی با بیان اینکه تصمیمات کمیسیون ماده ۵ با سیستم درآمد اقشار مختلف مردم در ارتباط است، اضافه کرد: همین امر سبب خواهد شد که مشکلاتی ایجاد شود و در این راستا دقت و سلامت در تصمیم‌گیری‌ها بسیار مهم است.

استاندار اصفهان بر اهمیت سلامت کار و افزایش دقت تأکید کرد و گفت: موارد موجود در این کمیسیون حساسیت خاص خود را دارد و باید بازنگری در روند بررسی‌های پرونده‌های ورودی این کمیسیون صورت گیرد و با افزایش دقت در بررسی‌ها حجم پرونده‌های وارده به کمیسیون کاهش یابد.