نبردفرهنگی وتمدنی خود را آغاز کنیم/با اذن الهی به قدس خواهیم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه سی و یکمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی صبح امروز در سالن اجلاس سران آغاز شد.

بدرالدین حسون: نبرد فرهنگی و تمدنی خود را آغاز کنیم

شیخ بدرالدین حسون، مفتی سوریه سخنران دوم پنل اول افتتاحیه کنفرانس بود. وی در ابتدای سخنانش گفت: سال گذشته برخی از شما زمانی که من گفتم سوریه و عراق از سوی کسانی هدایت می شوند که بر وعده خود صادق بودند لبخند زدید اما امروز می بینیم که این ملت پیروز شدند. من به شما بشارت پیروزی دادم و امروز مژده این پیروزی را می دهم. بنده از شما می خواهم که پس از تمام شدن این نبرد نظامی، نبرد فرهنگی و تمدنی خود را آغاز کنید. امروز بحث هلال شیعی پایان یافته و بحث صراط مستقیم آغاز شده است. امروز بعد از آزادی موصل و حلب راه هموار شده است و ما به اذن الهی به قدس هم خواهیم رسید.

حسون افزود: ما همیشه از اهدنا الصراط المستقیم حرف می زنیم و این همان راهی است که سوریه به وسیله آن پیروز شد. ما در این اجلاس که سالیان سال است برگزار می شود، دنبال اندیشه تقریب هستیم چون این اندیشه ما را به صراط مستقیم هدایت خواهد کرد اما همه میهمانان باید توجه داشته باشند که حضور در این اجلاس به معنای پایان مسئولیت شان نیست. ما علمای بزرگ فلسطین را فراموش نکردیم و این به خاطر ایمان جوامع اسلامی است. ما همگی در درجه اول مسلمان هستیم و بعد عرب، فارس، ترک و کرد هستیم.

وزیر فرهنگ افغانستان: موانع اخلاقی اتحاد را رفع کنیم

پس از وی فیض محمد العثمانی، وزیر فرهنگ، حج و اوقاف افغانستان سخنرانی کرد. وی با اشاره به اینکه باید از وقایع و رخدادهای تاریخی استفاده درست کنیم، گفت: ملت افغانستان بعد از سال ۲۰۰۱ که به پیروزی رسید، دروازه های مکاتب و مدارس دینی خود را باز کرد و خوشبختانه امروز ما شاهد نسل نو و تحصیلکرده ها هستیم. در یک و نیم دهه گذشته هم جوانان ما در المپیادهای بین المللی مدال های مختلفی به دست آورده اند و اقوام مختلفی امروز در کنار هم در کشور افغانستان زندگی می کنند.

محمد العثمانی افزود: بنده با اطمینان می گویم با وجود تمام مشکلاتی که در افغانستان وجود دارد، امروز ما به هیچ کشوری اجازه نمی دهیم که به کشور ما آسیبی بزند. انتظار داریم که همسایه هایمان هم اینگونه باشند و اجازه ندهند که سلاحی از طریق کشورهای آنها وارد افغانستان شود. از علما، اندیشمندان و مسلمانان و سیاستمداران هم می خواهم در راستای مبارزه با افراط گرایی با ما همدست باشند و مطمئن باشند که حاکمیت و قدرت افغانستان موجب قدرت و امنیت در کشورشان خواهد شد.

وزیر فرهنگ، حج و اوقاف افغانستان گفت: ما به عنوان یک کشور اسلامی دو کانون شیعه و سنی را به رسمیت شناخته ایم و امروز تمامی مذهب کنار هم مشغول عبادت کردن هستند. ما حتی برای اقلیت های مذهبی مثل هندو هم امکانات و خدمات فراهم کرده ایم. همانطور که آیت الله اراکی از ما خواستند پیشنهادات خود را ارائه دهیم، پیشنهاد بنده به ایشان برداشته شدن موانع اخلاقی اتحاد است، چرا که رسیدن به تمدن اسلامی بدون برداشتن موانع اخلاقی اتحاد شدنی نیست.

همام حمودی: همه مشکلات ما از اسرائیل نشات می گیرد

سخنران بعدی این مراسم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق بود. همام حمودی گفت: ما امروز در شرایط سختی زندگی می کنیم که برگزاری چنین کنفرانس هایی امر بسیار شایسته ای است. خدا را شکر که ما توانستیم در محور مقاومت موفق باشیم. ما در محور مقاومت با دستان خودمان پیروز شدیم نه با کمک های بین المللی.

وی افزود: برخی داعش را یک خلافت اسلامی معرفی می کنند تا جوانان دیندار به عضویت آن دربیایند، در حالی که داعش فقط ظاهر اسلامی دارد و باطناً یک خلافت اسلامی نیست. ماهیت اسلامی عدالت و کرامت اسلام این است که انسان را بسازد و صلح و آرامش به ارمغان بیاورد. در این میان بسیاری از جوانان سوال می کنند که من اگر بخواهم مسلمان و دیندار شوم باید به این اسلام روی بیاورم که تمام دشنام و جنگ است به همین دلیل بسیاری از آنها جذب فرقه های لائیک و امثال آن می شوند. ما صدها سال است که هر لحظه دچار تفرقه و تجزیه هستیم. امروز هم که تکفیری ها به جان ما افتادند باید بدانیم که همه مشکلات ما از اسرائیل نشات می گیرد.

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق اضافه کرد: ملت عراق ملت دیندار و متدینی است که علیرغم کمبود امکانات و مشکلاتی که عربستان برای آن ایجاد کرده برای حفظ دین خود می جنگد. زمانی که آیت الله سیستانی اعلام کرد که جنگ امروز جنگ موجودیت است همه ملت عراق علیه توطئه به وجود آمده حرکت کردند و جوانان مومن این کشور به این فتوا لبیک گفتند و نیروهای مقاومت مردمی همواره در این جبهه حضور داشتند.

وی در پایان تأکید کرد: درست است که امروز داعش تمام شده اما ما باید به این فکر کنیم که پس از داعش باید چه کرد و چگونه افکار داعش را از ذهن جوانان بیرون کرد. لازم است که ما روشنگری و اسلام ناب محمدی را جایگزین تفکر داعش کنیم. مردم هم لازم است امیدوار باشند و دست از ناامیدی بردارند ما باید تمدن نوینی را برای خود بسازیم. اسلام یک دین جامد و خموده نیست که فقط به گذشته نظر داشته باشد. اسلام دین پویایی و حرکت است و به آینده هم نظر دارد همه دغدغه امروز ما دغدغه اسلام است. چندی پیش اربعین حسینی را در عراق پشت سر گذاشتیم و دیدید که همه به خاطر عشق به امام حسین(ع) به کربلا آمدند و واضح و مبرهن است هر کس که امام حسین (ع) را دوست دارد، خدا را دوست دارد.