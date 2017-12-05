هیچ پروژه ای در اردبیل به بهانه عدم تخصیص اعتبار متوقف نیست

هاشم مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: هر پروژه ای اعتبار مصوب دارد می بایست اجرا شود و دولت با اختصاص اوراق خزانه اسلامی اعتبار پروژه ها را تامین می کند.

وی افزود: از ابتدای سال جاری ۶۰ میلیارد تومان اوراق خزانه اسلامی به استان اختصاص یافته که مصداق پول نقد است و ادارات برای اجرای پروژه ها می توانند استفاده کنند.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان تاکید کرد: در سال جاری و سال گذشته به جای اعتبار نقدی، اوراق خزانه به پروژه ها اختصاص یافته و این به معنی عدم تخصیص اعتبار نیست.

مظفری میزان اعتبار نقدی اختصاص یافته را هشت میلیارد تومان از ابتدای سال عنوان و تاکید کرد: این اعتبار به حقوق کارکنان طرحی اختصاص یافته است.

وی متذکر شد: اگر اداره ای اعتبار مصوب داشته و در کمیته تخصیص، تخصیص یابد می تواند اسناد خزانه دریافت کرده و پروژه خود را اجرا کند.