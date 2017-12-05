۷ نفر در شهرستان دیر بر اثر زلزله مصدوم شدند/ قطع برق برخی مناطق

حمزه اعتماد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اثر زمین‌لرزه امروز شهرستان دیر، هفت نفر آسیب دیدند که بلافاصله اقدامات درمانی برای این افراد انجام شد.

وی اضافه کرد: چهار نفر بر اثر این زمین‌لرزه دچار شکستگی شدند و سه نفر نیز جراحت و مصدومیت سطحی داشتند که تحت درمان قرار گرفتند.

فرماندار شهرستان دیر با بیان اینکه برق نیز در برخی از مناطق شهرستان دیر قطع شده است، افزود: نیروی اتفاقات برق در حال انجام تعمیرات و وصل برق هستند.

وی از تشکیل ستاد مدیریت بحران این شهرستان خبر داد و اضافه کرد: نیروهای امدادی در حالت آماده‌باش هستند.