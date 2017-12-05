مدیریت جامع در منطقه آزاد تجاری اردبیل اعمال شود

آرام حلیم در گفتگو با خبرنگار مهر با اذعان به انتخاب محدوده منطقه آزاد تجاری استان اردبیل تصریح کرد: با وجود اینکه سه شهرستان گرمی، بیله سوار و پارس آباد در این محدوده واقع شده اما برای استفاده بهینه نیازمند مدیریت جامع هستیم.

وی افزود: در خود شهرستان بیله سوار راه اندازی منطقه آزاد برکات متعددی خواهد داشت و به ویژه در رفع مشکل بیکاری این شهرستان موثر خواهد بود.

فرماندار بیله سوار با اشاره به اینکه منطقه آزاد می تواند به دروازه ورودی سرمایه گذاری تبدیل شود، اضافه کرد: راه اندازی منطقه آزاد حتی در اشتغال استان و جذب نیروهای غیر بومی نیز موثر خواهد بود.

حلیم در تشریح ظرفیت های شهرستان بیله سوار که می تواند در منطقه آزاد تجاری به کار گرفته شود، به گمرک و پایانه مرزی اشاره و تاکید کرد: بی شک این دو امکان شهرستان زیرساخت های اساسی منطقه آزاد به شمار می رود.

وی با بیان اینکه با کمک این زیرساخت خط ترانزیتی منطقه آزاد تکمیل می شود، اضافه کرد: منطقه آزاد مطالبه جدی مردم استان اردبیل است و امید می رود با راه اندازی آن زمینه توسعه صادرات استان فراهم شود.