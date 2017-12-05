به گزارش خبرنگار مهر، وینفرد شفر در نشست خبری پیش از بازی استقلال با سپاهان که بعدازظهر امروز در سازمان لیگ برگزار شد، به تشریح شرایط تیم استقلال و ارزیابی این مسابقه پرداخت.

وی گفت: بازی سختی در پیش داریم. خوشحالم که روزبه چشمی می تواند فردا بازی کند. او از بازی قبل شانس آورد که مصدومیتش جدی نبود. روزبه تلاش کرد تا به بازی برسد. همچنین خوشحالم که جباروف هم به این بازی می رسد.

شفر تاکید کرد: امروز بعد از تمرین تصمیم می گیرم کدام بازیکنان بازی کنند.

سرمربی استقلال درباره شناختش از سپاهان گفت: این تیم را خوب می شناسم. نه تنها سپاهان بلکه تمام تیم ها را می شناسم چون همه آنها را آنالیز می کنم و می دانم که باید چه کار انجام بدهیم. امیدوارم استقلال فردا بتواند جابجایی خوبی داشته باشد. مهمترین مسئله ما به گل رسیدن است.

شفر درباره اینکه چه زمانی به خواسته هایش در استقلال می رسد و چه میزان زمان نیاز دارد؟ تصریح کرد: اگر شما به این مسئله نرسیدید باید بگویم مسابقات قبلی و الان استقلال را ببینید که تیمی که در سطح غیر قابل تصوری بازی می کرد، الان چطور بازی می کند.

وی درباره اینکه استقلال در حد قهرمان بازی نمی کند، گفت: مسابقات آسیایی ما چند ماه دیگر شروع می شود. استقلال در بازی های قبل آسیایی چند برد داشته است؟

خبرنگاران پاسخ دادند که استقلال دو بار در آسیا قهرمان شده است. شفر در واکنش گفت: خودم اینرا می دانم. برای آخرین بار توضیح می دهم. من تیمی را تحویل گرفتم که تاکتیکی نداشت و روی بدنسازی آن کار نشده بود. الان تیمی را دارم که آنقدر خوب است که هر ۱۱ بازیکن با هم دفاع می کنند. هدفم این است آخر فصل جزو مدعیان قهرمانی باشیم. من دارم یک مهاجم خیلی خوب می خرم که نداشتیم تا بتوانیم با بازی خوبی که ارائه می دهیم، امتیاز بگیریم.

یکی از خبرنگاران درباره اضافه کردن بازیکنان جدید و اینکه آیا این بازیکنان داخلی یا خارجی هستند سئوال کرد که مترجم شفر گفت سرمربی استقلال فقط به سئوالات مربوط به بازی فردا پاسخ می دهد.

سرمربی استقلال درباره سبک بازی سپاهان و کرانچار هم گفت: ما مثل بازی های قبل، می خواهیم کل زمین را در اختیار داشته باشیم. از زمانی که آمده ام از تمام زمین استفاده می کنیم و امیدوارم فردا هم به برد برسیم.

وی درباره احتمال تغییر در خط حمله استقلال باتوجه به عملکرد بازی قبل، تاکید کرد: برای بازی فردا تعویض داریم.

شفر در خصوص احتمال بازی کردن مهدی قائدی از ابتدای مسابقه یا در نیمه دوم هم گفت: امکانش هست. همیشه بعد از تمرین، بهترین ها را در زمین می گذارم. بازیکنانی که در تمرین جواب بدهند را در ترکیب می گذارم و توجهی به اینستاگرام و مردم ندارم تا چیزی را به من تحمیل کنند. استقلال باشگاه بزرگی است و ما داریم تلاش می کنیم این تیم را به جایگاه اصلی اش برگردانیم. این میسر نیست مگر اینکه قدرت خودمان را بیشتر کنیم. هدفم این است که استقلال جزو بهترین ها در آسیا باشد. برای من مهم نیست مردم چه می گویند. من راه خودم را می روم. همیشه راهی که رفته ام را جواب گرفته ام.

وی درباره برنامه نیم فصل گفت: ما سه روز تعطیلی خواهیم داشت و من هم اینجا خواهم بود. با باشگاه صحبت کرده ام تا اردویی در امارات با مناسبترین قیمت و کیفیت داشته باشیم. امکانش هست در امارات یکسری قرارها را داشته باشم. می خواهم این اتفاق رخ بدهد تا در دور برگشت و لیگ قهرمانان آسیا با قدرت کامل ظاهر شویم.