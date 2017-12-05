تعداد افراد بازداشت شده در «پرونده ضراب» در ترکیه به ۱۷ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی آر تی، پرونده «رضا ضراب» هر چند در آمریکا در حال رسیدگی است اما در ترکیه نیز تبعاتی را بدنبال داشته بطوریکه تا امروز سه شنبه ۱۷ نفر در این خصوص بازداشت شده اند.

این در حالی است که ضراب در چهارمین جلسه دادگاه در نیویورک شهادت داد که برای آزاد شدن از زندان در ترکیه در زمستان ۲۰۱۴، اقدام به پرداخت رشوه کرده‌ بود.

به نظر می رسد که بازداشت های اخیر در ارتباط با ادعای پرداخت رشوه انجام شده باشد.

رضا ضراب دیروز دوشنبه در جلسه دادگاه شهادت داد در فوریه ۲۰۱۴ رشوه داده و از زندان ترکیه آزاد شده‌است.

او رقم این رشوه و هویت گیرنده آن را اعلام نکرده‌است. دولت ترکیه هنوز به این اظهارات واکنشی نشان نداده‌ هرچند «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه، پیشتر گفته بود دادگاه‌های آمریکا هیچگاه نمی‌توانند ترکیه را محاکمه کنند.