نبايد انتظار داشت نماينده مجلس هرچه مي خواهد بگويد، عواقب هم نداشته باشد

به گزارش خبرگزاري مهر، نماينده مياندوآب اضافه كرد: اميدوارم اين عتاب را تحمل كنيد، " بدبخت بيچاره امامان جمعه چه كرده اند كه بايد اينجا زيرسوال بروند."

محسن آرمين در جلسه علني امروز مجلس در يك تذكر آئين نامه اي از برخورد امامان جمعه و برخي افراد با نمايندگان و مجلس انتقاد كرد و گفت: امامان جمعه شهرستانها هفته گذشته نمايندگان مجلس را نوكران آمريكا خطاب كردند.

نماينده مردم تهران اضافه كرد: از منبر نمازجمعه، كساني را كه در دينداري و تعهدشان نمي توان ترديد كرد و در كارنامه شان آثار شكنجه رژيم قبل ديده مي شود متهم به بي ديني و وطن فروشي و خيانت مي كنند.



