به گزارش خبرگزاري مهر، نماينده مياندوآب اضافه كرد: اميدوارم اين عتاب را تحمل كنيد، " بدبخت بيچاره امامان جمعه چه كرده اند كه بايد اينجا زيرسوال بروند."
محسن آرمين در جلسه علني امروز مجلس در يك تذكر آئين نامه اي از برخورد امامان جمعه و برخي افراد با نمايندگان و مجلس انتقاد كرد و گفت: امامان جمعه شهرستانها هفته گذشته نمايندگان مجلس را نوكران آمريكا خطاب كردند.
نماينده مردم تهران اضافه كرد: از منبر نمازجمعه، كساني را كه در دينداري و تعهدشان نمي توان ترديد كرد و در كارنامه شان آثار شكنجه رژيم قبل ديده مي شود متهم به بي ديني و وطن فروشي و خيانت مي كنند.
جهانبخش محبي نيا خطاب به برخي نمايندگان:
نبايد انتظار داشت نماينده مجلس هرچه مي خواهد بگويد، عواقب هم نداشته باشد
جهانبخش محبي نيا در تذكر آئين نامه اي خطاب به محسن آرمين گفت: شما به عنوان نماينده هرچه مي خواهيد مي گوييد انتظار داريد عواقب نداشته باشد؟ اين برخوردها اصل نظام را هدف قرار داده است.
به گزارش خبرگزاري مهر، نماينده مياندوآب اضافه كرد: اميدوارم اين عتاب را تحمل كنيد، " بدبخت بيچاره امامان جمعه چه كرده اند كه بايد اينجا زيرسوال بروند."
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