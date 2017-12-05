مرگ ۸ لرستانی به دلیل ‏مسمومیت با گاز مونوکسید کربن

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا نظیفی در گفت و گو با رسانه ها اظهار داشت: طی ۷ ماهه اول امسال ۸ مورد مرگ ناشی از ‌مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در لرستان گزارش شده است که در مقایسه با ۱۲ مورد سال گذشته حدود ۳۳ درصد ‌کاهش داشته ایم.

وی افزود: تمایل ترکیب گاز مونوکسید کربن با هموگلوبین خون حدود ۲۵۰ برابر ‌بیشتر از تمایل ترکیب گاز اکسیژن است و لذا این گاز می تواند به سرعت علائم مسمومیت را در فرد ایجاد کند. ‌

مدیر کل پزشکی قانونی لرستان با تاکید بر اهمیت آگاه سازی خانواده ها در این خصوص گفت: نکته حائز اهمیت این است که ‌اوج آمار مسمومیت ناشی از گاز مونوکسید کربن مربوط به ۵ ماهه پایان سال است به طوریکه در ۵ ماهه پایانی ‌سال ۱۳۹۵ آمار مرگهای ناشی از مسمومیت با گاز مونوکسید کربن به ۱۹ مورد رسیده و لذا توجه به نکات ‌ایمنی در حفظ جان شهروندان نقش اساسی ایفا می کند.