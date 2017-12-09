محمدرضا بیاناتی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شرکت در ۲ عملیات اطفای حریق و ۲ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۲۴۱ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۴ مورد منجر به عملیات شده، ۴ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۵۰ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۱۸۳ مورد ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۲ مورد آتش سوزی شامل حریق خودرو در بلوار ارتش و حریق سطل زباله در خیابان باباطاهر بوده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان گفت: همچنین ۲ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در آسانسور در خیابان شریعتی و نجات افراد محبوس شده در منزل در هنرستان توسط آتش نشانان به انجام رسید.

بیاناتی افزود: تعداد ۳ نفر نجات یافته در این عملیات گزارش شده است.