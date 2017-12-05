نیروی انتظامی اقدامات خوبی در توسعه امنیت کشور داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله احمد جنتی صبح سه‌شنبه در دیدار با فرمانده انتظامی استان بوشهر اظهار داشت: با تلاش‌های نیروی انتظامی و دیگر نهادهای نظامی و امنیتی شاهد وضعیت مطلوب امنیت در سطح کشور هستیم.

وی با ابراز رضایت‌مندی از وضعیت امنیتی و انتظامی استان بوشهر بیان کرد: از خداوند متعال می‌خواهم که نیروی پرتلاش و زحمت‌کش انتظامی که از جان و آسایش خود گذشت کرده و به صورت شبانه‌روزی در راستای تامین امنیت مردم تلاش می‌کنند، مورد لطف و کرم خود قرار دهد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر نیز در این دیدار گزارشی از وضعیت امنیتی و انتظامی استان را ارائه کرد و اظهار داشت: شاهد بهبود شاخص‌های مختلف امنیتی در سطح استان بوشهر هستیم.

سردار خلیل واعظی خاطرنشان کرد: پلیس استان بوشهر در زمینه‌های مبارزه با کالای قاچاق، ناهنجاری‌های اخلاقی، اجتماعی و مبارزه با مواد مخدر اقدامات خوبی داشته و شاهد وضعیت مطلوبی هستیم.