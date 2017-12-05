۲۷۵۶دانش آموز دارای نیازهای ویژه تحت پوشش خدمات توانبخشی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، دانش هاشمی پور ظهر سه شنبه در دیدار با خانواده دو معلول دانش اموز در هرمزگان با تاکید بر اینکه معلولیت نه تنها محدودیت و ناتوانی نیست بلکه تجسم عینی توانمندی و قدرت اراده است، بیان داشت: ۲هزار و ۷۵۶ دانش آموز دارای نیازهای ویژه در ۵۶ واحد آموزشی استثنایی مستقل تحت پوشش آموزش و پرورش استان برای دریافت خدمات آموزشی و پرورشی و توانبخشی هستند.

هاشمی پور افزود: روز جهانی معلولین فرصت بسیار مناسبی است تا جامعه با تمرکز و توجه به این قشر شریف نگاه خود را نسبت به افراد معلول تصحیح کند چرا که فرد معلول نه تنها تفاوتی در توانمندی با سایر افراد جامعه ندارد بلکه این عزیزان به عینه ثابت کرده اند که می توانند در زمینه های مختلف حتی فراتر از دیگران باشند.

وی ادامه داد: هدف از این روز، جلب توجه اقشار جامعه خصوصا مسوولان به توانمندی های معلولان و مهمتر از این آشنا شدن معلولان با حقوق مادی و معنوی خودشان است.

مدیرکل آمورزش و پرورش هرمزگان همچنین گفت: رفع موانع و آسیب‌های فرا روی این قشر وظیفه ای همگانی است و نباید خدمات رسانی و فراهم کردن بستر شکوفایی استعدادهای این عزیزان را به یک مجموعه یا اداره خاصی محدود کنیم.

هاشمی پور مناسب سازی محیط شهری را اولین گام در توجه به نیز جامعه معلولان عنوان کرد و گفت: منظور از مناسب سازی صرفا محیط های فیزیکی شهری نیست بلکه این مهم باید در همه زمینه ها فراهم شود و نگاه و باور جامعه به توانمندی و استعداد این قشر باید متحول شود.

وی بر عزم آموزش و پرورش استان در فراهم کردن شرایط مناسب تحصیلی برای این دانش آموزان تاکید کرد و خطاب به خانواده های آنان گفت: آموزش و پرورش برخود وظیفه می داند که با استفاده از همه ظرفیت ها شرایط مناسبی را برای بهره مندی این عزیزان از فرصت های برابر آموزشی و آماده سازی آنان برای حضور حداکثری در عرصه حیات اجتماعی فراهم نماید.

به گفته هاشمی پور ؛ آموزش و پرورش استان در این راستا توجه ویژه ای به شرایط تحصیل دانش آموزان دارای نیازهای ویژه و بهره مندی این دانش آموزان از امکانات مناسب دارد و در این مسیر از هیچ کوششی برای فراهم شدن بهترین زمینه تحصیلی برای آنان دریغ نخواهد کرد.

این مقام مسوول تاکید کرد: دانش آموزان دارای نیازهای ویژه در استان هرمزگان همگام با سایر دانش آموزان و حتی فراتر در زمینه های مختلف علمی، آموزشی، فرهنگی و هنری و ورزشی افتخار آفرین و صاحب رتبه های ممتاز کشوری هستند که این مهم مایه مباهات و افتخار نظام تعلیم و تربیت استان است.