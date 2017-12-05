دانش آموزان غرب تهران در میان دود ورزش کردند/نسخه پیچی از راه دور

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- احسان پرنیان*: فصل سرما از راه رسیده و سریال تکراری آلودگی هوا در این فصل برای شهرهای صنعتی کشور خصوصا در استان تهران به یک چالش جدی تبدیل شده است.

اما قصه پر غُصه در این بین، بلاتکلیفی مردم غرب استان تهران است، که در چنین وضعیتی باید بنشینند و مسئولینی برای شهرهایشان تصمیم بگیرند که سالی یک بار هم به شهرستان های غرب استان تهران سفری نمی کنند!

کمیته اضطراری آلودگی هوا در استان تهران، تنها اسم «استان» تهران را یدک می کشد و با تشکیل جلسه صرفا مدارس شهر تهران را و آن هم فقط زنگ های ورزش، تعطیل اعلام کرد، چرا که میانگین آلودگی هوا در شهر تهران فقط برای گروه های حساس جامعه ناسالم بود و به دلیل نداشتن شاخص دقیقی از وضعیت آلودگی هوا در شهرستان های استان تهران خصوصا شهریار، ملارد و قدس هیچگونه تصمیمی برای این شهرستان ها گرفته نشد.

در حالی که غلظت آلودگی هوا در شهرستان های شهریار، ملارد و قدس در ارتفاع یک متری از سطح زمین با چشمان غیر مسلح قابل مشاهده است، در تنها مرکز پالایش کیفیت هوا نزدیک به غرب استان تهران که در جاده مخصوص کرج مستقر است، شاخص کیفیت هوا برای امروز، سه شنبه تا ساعت ۱۱ صبح عدد ۱۵۱ را نشان می دهد که برای همه گروه های جامعه ناسالم و در وضعیت اضطراری قرار دارد و مطمئنا این عدد در شهرستان های شهریار، قدس و ملارد بیشتر بوده است.

در این خصوص چند موضوع به ذهن می رسد، ابتدا این که آیا مسئولین استانی، اجازه حضور نماینده ای از سه شهرستان شهریار، ملارد و قدس در جلسات کمیته آلودگی هوا می دهند که وضعیت هوای مناطقمان را برای مدیران تهران نشین شرح دهند، یا خیر؟

نکته دوم این که، چرا در هیچ نقطه ای از سه شهرستان شهریار، ملارد و قدس سامانه پالایش میزان آلودگی هوا وجود ندارد و آیا واقعا جمعیت ۱.۵ میلیونی این سه شهرستان حق اطلاع از وضعیت هوای محل سکونت خود را ندارند؟ و اگر چنین سیستمی وجود دارد چرا اطلاع رسانی های لازم صورت نمی گیرد!؟

مطلب آخر نیز این است که تا چه موقع باید مسئولین تهران نشین برای ما نسخه پیچیده و تعیین تکلیف وضعیت دانش آموزان و مردم شهرهای غرب استان تهران به دست مدیرانی باشد که درک درستی از وضعیت شهرستان های ما ندارند.

* خبرنگار