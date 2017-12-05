پیش بینی تولید ۱.۸ میلیون تن پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مدیر کل دفتر امور محصولات علوفه ای و جالیزی معاونت امور زراعت افزود: پیش بینی تولید پیاز ۳۶۴ هزار تن و سیب زمینی طرح استمرار ۲۰۷ هزار تن است.

حسین اصغری میزان تولید گوجه فرنگی طرح پاییزه و زمستانه امسال را حدود یک میلیون و ۳۲۳ هزار تن برآورد کرد.

وی گفت: کشت سه محصول پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی طرح استمرار با هدف تامین بازار در فصل پاییز و زمستان در مناطق گرم جنوب کشور و دراستان های خوزستان، جنوب کرمان و فارس، بوشهر و سیستان و بلوچستان برنامه ریزی می شود.

اصغری ادامه داد: برنامه ابلاغی ما برای کشت امسال پیاز طرح استمرار پاییزه در سطح ۱۰ هزار و ۶۲۰ هکتار و سیب زمینی طرح استمرار ۶۷۳۰ هکتار برنامه بود که در مورد پیاز تقریبا ۹۶ درصد و سیب زمینی ۸۲ درصد آن تحقق یافته است.

این مقام مسئول اظهار داشت: بر اساس آخرین گزارش ها تا کنون پیاز طرح استمرار در سطح ۱۰ هزار و ۲۱۳ هکتار و سیب زمینی بیش از ۵۵۵۰ هکتار کشت شده است.

وی برنامه ابلاغی برای کشت گوجه فرنگی طرح پاییزه و زمستانه را ۳۲ هزار و ۲۹۰ هکتار عنوان کرد و گفت: از این میزان ۹۸.۷ درصد تحقق یافته که در سطح ۳۱ هزار و ۸۸۵ هکتار می باشد.

مدیر کل دفتر امور محصولات علوفه ای و جالیزی معاونت امور زراعت با بیان این که انواع سبزیجات برگی، هندوانه، طالبی، خربزه، خیار و گوجه فرنگی قابلیت تولید در محیط گلخانه ای را دارند، تصریح کرد: در مورد سیب زمینی و پیاز که سطح کشت آنها وسیع است به دنبال راه کارهایی برای کاهش مصرف آب هستیم.

اصغری افزود: اکنون بخش عمده ای از پیاز به منظور صرفه جویی در آب، نشا کاری می شود و در اراضی کشت سیب زمینی، آرایش کاشت در حال تغییر است و سیستم آبیاری تیپ در اراضی زیر کشت این دو محصول در حال اجرا است.

وی در عین حال بر مدیریت آفات، بیماری های گیاهی و علف های هرز در زمان کاشت، داشت و برداشت محصولات سبزی و صیفی و جالیزی تاکید کرد.

مدیر کل دفتر امور محصولات علوفه ای و جالیزی معاونت امور زراعت با اذعان به این که برای صادرات محصولات سبزی، صیفی و جالیزی محدودیتی وجود ندارد، اظهار داشت: در شش ماهه سال جاری یک میلیون و ۴۴۰ تن انواع محصولات سبزی و صیفی و جالیزی به ارزش ۴۲۹ میلیون دلار از کشور صادر شده و در مورد محصولاتی مانند هندوانه، خربزه و سبزیجات تازه افزایش صادرات داشتیم.

وی اضافه کرد: عمده این صادرات به کشورهای عراق، بحرین، عمان، سومالی، انگلستان، آذربایجان، ترکمنستان و افغانستان صورت گرفته است.

اصغری گفت: با توجه به محدودیت منابع پایه آب و خاک کشور و فسادپذیر بودن محصولات سبزی و صیفی باید تلاش شود آنچه تولید می کنیم خوب مصرف شود و کیفیت بسته بندی ها نیز بهبود یابد تا در تامین امنیت غذایی موفق باشیم.