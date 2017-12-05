مردم استان مرکزی۲میلیاردو۷۵۰میلیون تومان به زلزله زدگان کمک کردند

به گزارش خبرنگار مهر، قنبر موسی نژاد پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری که به منظور بررسی زمینه های کمک رسانی به استان زلزله زده کرمانشاه تشکیل شد، با اشاره به وظایف استان مرکزی در این راستا اظهار داشت: پس از وقوع زلزله در غرب کشور هشت شهرستان استان کرمانشاه آسیب های جدی دیدند و بخش عمده این خرابی ها در شهرستان سرپل ذهاب بوده است.

وی افزود: براساس آمار بیش از ٥٦ هزار خانواده در استان کرمانشاه آسیب دیده اند که از این تعداد ٢٠ هزار خانواده مددجوی کمیته امداد هستند، براساس آمار کسب شده حدود دو هزار و ٦٠٠ واحد مسکونی در این فاجعه تخریب شده که طبق تصمیم دولت بازسازی آنها بر اساس سهمیه تعیین شده با کمک استان های دیگر انجام می شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی خاطرنشان کرد: سهمیه استان مرکزی در عملیات بازسازی منازل تخریب شده استان کرمانشاه، ١١٠ منزل مسکونی تعیین شده که به دنبال پیام مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه بازسازی کرمانشاه یک وظیفه همگانی است، شاهد حضور پر رنگ مردم در صحنه های کمک رسانی بوده ایم .

موسی نژاد تصریح کرد: غرفه های جمع آوری کمک های مردمی ٤٨ ساعت پس از وقوع حادثه در سراسر استان مرکزی برپا شدند و تا امروز کمک های نقدی که تنها از کانال کمیته امداد استان مرکزی جمع آوری شده معادل دو میلیارد و ٧٥٩ میلیون تومان است و این کمک ها همچنان ادامه دارد.

وی عنوان کرد: آسیب دیدگان این فاجعه علاوه بر لطمه روحی دچار بحران های مالی و غیره شده اند، اما در حال حاضر اصلی ترین مشکل این افراد اسکان دائمی است که باید با همکاری همگانی اقدامی اساسی در این راستا به انجام برسانیم.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی بیان داشت: فعالیت گسترده قشر خبرنگار از لحظه وقوع حادثه تاکنون زمینه حضور مردم را در عرصه یاری رسانی فراهم ساخت و به این سبب آمادگی حمایت خود را از این قشر اعلام می کنیم تا در کنار هم اقدامی گسترده و ارزشمند به انحام برسانیم.

موسی نژاد ادامه داد: در عرصه کمک رسانی به زلزله زدگان کرمانشاه به دنبال نام و نشان نیستیم، بلکه سعی داریم با اقداماتی خداپسندانه میزان اعتماد اجتماعی را افزایش دهیم، چرا که مردم به برخی مسئولان بی اعتماد شده اند و اعتماد اجتماعی آسیب دیده است.

وی ابراز داشت: در راستای انجام پروژه های بازسازی منازل مخروبه استان کرمانشاه باید نهایت دقت عمل را به کار بگیریم تا همانند استان کرمان سازه هایی مقاوم در برابر حوادثی مانند زلزله بنا کنیم و دیگر شاهد بروز اینگونه خسارات و تلفات نباشیم.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی بیان داشت: در راستای جمع آوری کمک های مردمی در نظر داریم در تمام شهرهای استان مرکزی حضور یابیم تا مردم استان در این عمل حسنه شریک شوند و در زمان احداث سهمیه استان مرکزی در استان کرمانشاه تیم رسانه ای استان مرکزی را برای تهیه گزارش به مناطق زلزله زده خواهیم فرستاد.