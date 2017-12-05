پرداخت تسهیلات ازدواج در نهاوند نسبت به سال قبل ۴ برابر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، کریم حمیدوند ظهر سه شنبه در جلسه با مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان که در راستای سرعت بخشی به اجرای پروژه های عمرانی و برنامه های ورزشی شهرستان برگزار شد، اظهار امیدواری کرد: با پیگیری های مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان پروژه های نیمه کاره هرچه سریعتر تکمیل و مشکلات آنها حل و فصل شود.

وی افزود: خوشبختانه در خصوص اجرای پروژه های ورزشی نهاوند بدهکاری‌های قابل توجهی وجود ندارد و با توجه به وجود اوراق در بعضی از پروژه ها نیز با هماهنگی بین اداره ورزش و فرمانداری اطلاعات کافی دریافت و بلافاصله با پیمانکاران واجد شرایط قرار داد منعقد شده است.

حمیدوند با اشاره به اینکه ۹ پروژه ورزشی در شهرستان نهاوند در حال انجام است، گفت: از این تعداد ۵ پروژه تکمیل شده و ۴ پروژه نیمه تمام است.

وی همچنین گفت: سرانه اماکن ورزشی شهرستان ۶۷ صدم متر مربع برای هر فرد است که در آینده این رقم به یک متر مربع برای هر فرد خواهد رسید.

فرماندار شهرستان نهاوند افزود: در قانون برنامه ششم توسعه، برای ورزش سهم خوبی در نظر گرفته شده است که باید از این ظرفیت در راستای تکمیل پروژه های شهرستان و ارتقاء ورزش شهرستان استفاده شود.

وی در ادامه با تقدیر از عملکرد ورزش و جوانان شهرستان گفت: نهاوند در روند میزبانی ها و اعزام تیم های ورزشی عملکرد خوبی داشته است.

وی گفت: همچنین در بحث پرداخت تسهیلات ازدواج این شهرستان نسبت به سال قبل رشد ۴ برابری داشته است.



