پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه های هواشناسی نشان دهنده وضعیت جوی و دریایی نسبتاً آرام طی امروز تا عصر فردا است.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود از اواخر وقت فردا به تدریج ضمن افزایش ابر جریانات جنوبی نیز افزایش یافته و طی روز پنجشنبه سواحل شمالی و مرکزی استان به سبب وزش باد شدید جنوب شرقی مواج و متلاطم شود.

مساعدی اضافه کرد: با توجه به تغییرات شدید فشار سطح زمین و همچنین تغییر جهت باد از جنوبی به شمالی در روز پنج شنبه، نسبت به وزش طوفان بویژه در سواحل و بر روی دریا و تلاطم شدید خلیج فارس در روز پنجشنبه و تداوم وزش باد شمال غربی در روزهای جمعه تا یکشنبه هفته آینده هشدار داده می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود سرعت طوفان طی این مدت به بیش از ۷۰ کیلومتر در ساعت و ارتفاع موج به بیش از سه متر افزایش یابد.

وی گفت: بر این اساس توصیه می شود ضمن اجتناب از ترددهای دریایی از اقامت در سواحل استان خودداری شود.

مساعدی گفت: با توجه به نفوذ و استقرار یک توده هوای بسیار سرد بر جو استان در روزهای پایانی هفته، نسبت به کاهش ناگهانی و محسوس دما در جمعه‌شب و تداوم آن در روزهای شنبه تا دوشنبه آینده هشدار داده می‌شود.

وی ادامه داد: پیش بینی می‌شود طی این مدت دمای هوا بین شش تا ۱۲ درجه سلسیوس کاهش یابد و نسبت به ایجاد تنش دمایی و سرمازدگی در محصولات کشاورزی به‌ویژه محصولات خارج از فصل، هشدار داده می شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: در راستای مقابله با سرمازدگی نسبت به مراقبت از محصولات تدابیر لازم اندیشیده شود.