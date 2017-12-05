ترکیه پژوهش روی محصولات تراریخته را توسعه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران، فکرتین شاهین استاد دانشگاه یتدی تپه ترکیه گفت: پیامدهای استفاده غلط از کودها و سموم در کشاورزی صنعتی دانشمندان را برآن داشت تا روش های نوینی را برای تولید تجاری محصولات کشاورزی بررسی کنند.

وی افزود: کشاورزی ارگانیک و تولید محصولات تراریخته روش هایی هستند که برای تولید با رعایت اصول توسعه پایدار مورد استفاده قرار گرفته اند؛ براین اساس استفاده از زیست فناوری برای تولید نهاده‌های کشاورزی، جایگزین مناسبی برای کودها و سموم مصنوعی است که در حال حاضر مصرف می شوند.

فکرتین با تاکید براینکه کشت متراکم و استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی در طولانی مدت باعث کاهش حاصلخیزی خاک و کاهش تولیدات کشاورزی شده است، افزود: کاهش حاصلخیزی و آلودگی محیط زیست در اثر به کارگیری روش های نادرست در کشاورزی هزینه های زیادی را به بشر تحمیل کرده است.

این متخصص علوم زیستی با بیان اینکه در حال حاضر کشور ترکیه محصولات تراریخته تولید نمی کند و صرفا وارد کننده است، توضیح داد: ترکیه محصولاتی مانند سویا و ذرت تراریخته را از کشورهای آرژانتین، برزیل و ایالات متحده آمریکا وارد می کند.

وی تشریح کرد: از سال ۲۰۱۰ به بعد زمزمه هایی برای ممنوعیت تحقیق در مورد محصولات تراریخته در ترکیه مطرح شد که با اعتراض جامعه علمی مواجه شد. دانشمندان ترکیه معتقدند با محدود کردن پژوهش نمی توان همگام با فناوری پیش رفت؛ اما در حال حاضر پژوهش های مهندسی ژنتیک در ترکیه انجام می شود تا در صورت تولید محصولات تراریخته در داخل کشور، کاملا با فناوری تولید آن آشنا باشیم.

دکتر فکرتین شاهین استاد دانشگاه هفت تپه (یتدی تپه) و دانشمند اهل ترکیه است که به مناسبت برگزاری دومین دوره جایزه مصطفی به ایران سفر کرده است.