سیاره مرگ در فاصله ۳۲۵ سال نوری با زمین کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، به تازگی یک سیاره مرموز در فاصله ۳۲۵ سال نوری با زمین کشف شده که اتمسفر عجیب آن دانشمندان را متحیر کرده است.

محققان مرکز فضایی گودارد فلایت ناسا در مریلند با استفاده از تلسکوپ های فضایی هابل و اسپیتزر وضعیت این سیاره را رصد کرده اند.

سیاره عظیم که Wasp-۱۸bنام گرفته در لایه ای از گاز مونوکسید کربن قرار گرفته و جالب آنکه در آن هیچ آبی وجود ندارد.

این یکی از موارد نادری است که چنین ترکیبی در سیارات دیده می شود. به همین دلیل محققان به آن لقب «سیاره مرگ» را داده اند.

ترکیب نامتعارف مونواکسید کربن و نبود آب در سیاره نشان می دهد نحوه شکل گیری آن با سیاره های گازی دیگر متفاوت است.

کایل شپارد مولف ارشد این تحقیق می گوید: ترکیب سیاره WASP-۱۸b تمام فرضیه ها را بهم ریخته است. ما هیچ سیاره دیگری نمی شناسیم که اتمسفر آن مملو از مونوکسید کربن باشد.