  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۲۶

مملو از مونوکسیدکربن؛

سیاره مرگ در فاصله ۳۲۵ سال نوری با زمین کشف شد

سیاره مرگ در فاصله ۳۲۵ سال نوری با زمین کشف شد

محققان یک سیاره بزرگ در فاصله ۳۲۵ سال نوری با زمین رصد کرده اند که در آن آب وجود ندارد و اتمسفر آن مملو از مونوکسید کربن است، به همین دلیل «سیاره مرگ» لقب گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  اسپیس،  به تازگی یک سیاره مرموز در فاصله ۳۲۵ سال نوری با زمین کشف شده که اتمسفر عجیب آن دانشمندان را متحیر کرده است.

محققان مرکز فضایی گودارد فلایت ناسا در مریلند با استفاده از تلسکوپ های فضایی هابل و اسپیتزر وضعیت این سیاره را رصد کرده اند.

 سیاره عظیم که Wasp-۱۸bنام گرفته در لایه ای از گاز مونوکسید کربن قرار گرفته و جالب آنکه در آن هیچ آبی وجود ندارد.

این یکی از موارد نادری است که چنین ترکیبی در سیارات دیده می شود. به همین دلیل محققان به آن لقب «سیاره مرگ» را داده اند.

ترکیب نامتعارف مونواکسید کربن و نبود آب در سیاره  نشان می دهد نحوه شکل گیری آن با سیاره های گازی دیگر متفاوت است.

 کایل شپارد مولف ارشد این تحقیق می گوید: ترکیب سیاره WASP-۱۸b تمام فرضیه ها را بهم ریخته است. ما هیچ سیاره دیگری نمی شناسیم که اتمسفر آن مملو از مونوکسید کربن باشد.

کد مطلب 4163965
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها