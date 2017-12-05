روسای ۶ دانشکده دانشگاه علوم پزشکی تهران تغییر کردند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عباسعلی کریمی در احکام جداگانه رئیس دانشکده پرستاری و مامایی، توانبخشی، فناوری های نوین پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و مجازی را منصوب کرد.

بر اساس این احکام دکتر علیرضا نیک‌بخت نصرآبادی به سمت رئیس دانشکده پرستاری و مامایی منصوب شد. پیش از این دکتر محمدعلی چراغی این سمت را برعهده داشت.

دکتر محمد شریف‌زاده به‌ عنوان رئیس دانشکده داروسازی منصوب شد. وی پیش از این هم به عنوان رئیس این دانشکده فعالیت می کرد.

همچنین دکتر احمـد کاویانی به عنوان رئیس دانشکده مجازی منصوب شد. این دانشکده از دانشکده های تازه تاسیس دانشگاه علوم پزشکی تهران است.

دکتر عباسعلی کریمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران همچنین در حکمی دکتر امیررضا رکن را به سمت رئیس دانشکده دندانپزشکی منصوب کرد. پیش از این دکتر محمد بیات مسئولیت این دانشکده را برعهده داشت.

دکتر محمدرضا هادیان نیز از سوی رئیس دانشگاه به‌ عنوان رئیس دانشکده توانبخشی منصوب شد. پیش از این دکتر بهروز عطارباشی این سمت را برعهده داشت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران همچنین در حکمی دکتر علیرضا احمدیان را به سمت رئیس دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی منصوب کرد. این دانشکده نیز به عنوان دانشکده تازه تاسیس دانشگاه محسوب می شود.

همچنین دکتر عباسعلی کریمی، رئیس دانشگاه در حکمی دکتر علی اکبری ساری را در سمت رئیس دانشکده بهداشت ابقا کرد.

تدوین برنامه عملیاتی ۴ ساله بر اساس نقشه علمی دانشگاه، ایجاد دوره‌های افزایش مهارت، تلاش جدی در زمینه‌های مختلف بین‌المللی سازی، تلاش در جهت نیل هرچه سریع‌تر به دانشگاه نسل سوم و چهارم و ارتقاء همکاری‌های سازنده با مراکز مرتبط با دانشکده مربوطه از جمله وظایفی است که رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران برای روسای دانشکده ها برشمرده است.