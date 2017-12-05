معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز سه شنبه در حکمی غلامرضا غفاری را به سمت «معاون فرهنگی و اجتماعی» این وزارتخانه منصوب کرد.

غلامرضا غفاری، متولد سال ۱۳۴۴ در شهرستان کاشان، فارغ التحصیل رشته جامعه شناسی از دانشگاه تهران و دانشیار پایه ۲۳ دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران است.

وی به مدت ۱۰ ماه سابقه حضور در جبهه های جنگ تحمیلی را داشته و در دوره دانشجویی عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی و عضو افتخاری جهاد دانشگاهی بوده است.

غفاری، راهنمایی و مشاوره بیش از ۵۰ رساله و پایان نامه دکتری و کارشناسی ارشد را تاکنون عهده دار بوده است. چاپ نزدیک به ۴۰ مقاله علمی- پژوهشی در مجلات معتبر علمی، شرکت در سمینارها و همایش های متعدد داخلی و بین المللی، تألیف و ترجمه ۱۵ اثر علمی در زمینه توسعه اجتماعی، تغییرات اجتماعی، جامعه شناسی تحولات نسلی، مشارکت های اجتماعی، کیفیت زندگی، سرمایه اجتماعی و اعتماد از فعالیت های علمی ارزنده او به شمار می رود.

وی همچنین عضو انجمن های علمی جامعه شناسی ایران، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، رفاه اجتماعی و نیز انجمن بین المللی جامعه شناسی است و دو دوره عضویت در هیأت مدیره و نایب رئیسی انجمن جامعه شناسی را هم در کارنامه فعالیت های علمی خود دارد.

در حوزه پژوهش نیز دکتر غفاری مجری پیمایش ملی «سرمایه اجتماعی» در سال های ۱۳۸۳ و ۱۳۹۳ (شامل ۳۱ گزارش استانی، یک گزارش ملی، ۱۸ گزارش دستگاهی)، مجری طرح ملی «گزارش وضعیت اجتماعی کشور» با مشارکت بیش از یکصد نفر از صاحبنظران علوم اجتماعی، مدیر اجرایی موج سوم پیمایش ملی «ارزش ها و نگرش های ایرانیان» در سال ۱۳۹۴ (شامل ۳۱ گزارش استانی و یک گزارش ملی) و مجری پیمایش ملی «سنجش وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی جامعه ایران» (شامل ۴۲۶ گزارش شهرستانی، ۳۱ گزارش استانی و سه گزارش ملی) بوده است. او همچنین برش دانشجویی پیمایش های ملی سرمایه اجتماعی و موج سوم پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان را هم انجام داده است.

غفاری افزون بر فعالیت های آموزشی و پژوهشی از سوابق اجرایی ارزنده ای نیز برخوردار است. مسئولیت های معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران از پیشینه و تجربه های ارزنده او در کارهای اجرایی است. وی از سال ۱۳۹۳ تاکنون نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در هیأت نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه تهران بوده است.

پیش از این و از ابتدای فعالیت دولت دوازدهم، دکتر حسین میرزایی، رییس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با حفظ سمت، مسئولیت سرپرستی معاونت فرهنگی و اجتماعی را عهده دار بود.

وی روز گذشته به منظور تمرکز بر فعالیت های اجرایی، علمی و پژوهشی در پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، از سمت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارتخانه استعفا کرد وی هم اکنون ریاست این پژوهشکده مهم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را برعهده دارد.