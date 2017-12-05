به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جزء قاسمی عصر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در محل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان اظهار داشت: شرکت آبفا با زیان انباشته در خصوص قیمت آب مواجه است و این امر باعث زیان‌دهی شرکت آب و فاضلاب می‌شود.

وی اظهار کرد: شبکه فاضلاب شهر زنجان تا کنون در بیش از ۵۰ درصد از سطح شهر اجرا شده و در حال حاضر ۳۰ درصد از مردم زنجان از خدمات جمع آوری بهداشتی فاضلاب برخوردارند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان گفت: اجرای کامل شبکه فاضلاب در شهر زنجان سه هزار میلیارد ریال اعتبار لازم دارد.

جزءقاسمی تاکید کرد: میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب در شهر زنجان نیز هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال است و این پروژه ظرف ۳ سال از ظرفیت ۱۲۵ هزار نفر کنونی به ظرفیت اسمی ۴۱۰ هزار نفر خواهد رسید.

وی افزود: هر لیتر آب شرب با هزینه‌ای بالغ بر هزار تومان تولید و با مبلغ ۴۰۰ تومان در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

جزء قاسمی به اجرای ۱۰ کیلومتر شبکه فاضلاب در سال جاری در شهر زنجان اشاره کرد و گفت: سالانه ۱۵ هزار اشتراک به آمار مشترکین زنجانی در این زمینه افزوده می‌شود که طی یک برنامه مدون هفت ساله تمام سطح شهر زنجان تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب قرار خواهد گرفت.