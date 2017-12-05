لزوم ورود نهادهای مدنی برای حفاظت از رودخانه دز

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب اله آصفی پیش از ظهر امروز در جلسه کارگروه حفاظت کیفی رودخانه دز در سالن جلسات فرمانداری اظهار کرد: اهمیت رودخانه دز به حدی است که مدیرکل محیط زیست استان باید در جلسات حفاظت کیفی آن در دزفول حضور پیدا کند اما متاسفانه با وجود دعوت های مکرر، وی تاکنون در این جلسات حضور پیدا نکرده است.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری باید نسبت به پاکسازی رودخانه دز وقت و اهمیت بیشتری به خرج دهد، افزود: نهادهای مدنی می توانند در زمینه حفاظت رودخانه و حفظ آن از بحران ها موثر واقع شوند؛ بنابراین پبشنهاد می شود شهرداری، کیوسک هایی را در تفرجگاه های ساحلی شهر در اختیار نهادهای مدنی بگذارد تا اعضای این انجمن ها به آموزش مسائل زیست محیطی به شهروندان و مسافران بپردازند.

آصفی با بیان اینکه انباشت حجم انبوه جلبک و زباله در اطراف رودخانه دز به ویژه پل شناور زیبنده این رودخانه نیست، عنوان کرد: محیط زیست نیز باید نظارت خود را بر روی کت های بالادست رودخانه بیشتر کند و با صاحبان کت ها حتی کت های دولتی که موارد زیست محیطی و بهداشتی را رعایت نمی کنند به طور جدی برخورد کند.

فرماندار دزفول با تاکید بر اینکه فرهنگ پاکسازی، زیباسازی و حفاظت از رودخانه دز باید ابتدا از طریق ادارات به مردم آموزش داده شود، تصریح کرد: درحوزه شهری نیز شهرداری باید با گماردن نیروهایی در پارکهای ساحلی در بحث حفاظت زیست محیطی از رودخانه دز بیش از پیش وارد شود.

آصفی گفت: ما نیز آمادگی داریم تا از اعتبارات شهرستان نسبت به خرید دستگاه های مخصوص متناسب با نیاز رودخانه دز برای لایروبی آن اقدام کنیم.

فرماندار دزفول، ورود فاضلاب چم گلک و پسماند و آلودگی های ناشی از مناطق بالادست رودخانه از جمله استان لرستان را نیز از عوامل موثر در آلودگی رودخانه دز دانست و گفت: رودخانه دز استان لرستان و اهواز را نیزپوشش می دهد؛ بنابراین ما انتظار داریم سازمان محیط زیست استان با افزایش توجه به وضعیت این رودخانه نمایندگانی از شورای حفاظت کارون نیز درجلسات ما حضور داشته باشند.

وی با ابراز دلخوری از کم توجهی ها و عدم حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان در جلسات رودخانه دز در دزفول خواستار توجه و اهتمام این سازمان به موضوع مهم رودخانه دز شد.

آصفی همچنین از تصویب ۲۸ میلیارد تومان اعتبار به آب و فاضلاب دزفول خبرداد و افزود: با این اعتبار نجومی که باپیگیری و تلاش های فراوان به تصویب رسیده می توان شاهرگ آلودگی های رودخانه دز را با طرح ها و اقدامات موثر درزمینه آب و فاضلاب از بین برد.

فرماندار دزفول در ادامه با اشاره به اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه پروژه پالایشگاه دزفول مجوزات زیست محیطی ندارد، گفت: لازم است متولیان زیست محیطی استان و شهرستان در راستای تنویر افکارعمومی به تشریح وضعیت زیست محیطی این پروژه و اخذ مجوز پالایشگاه بپردازند تا عده ای با رفتارهای غیرکارشناسی خود اخبار کذب به مردم شهرستان ندهند.

آصفی بیان کرد: طبیعی است که هر توسعه ای عوارض دارد اما مخالفت های اخیر نسبت به احداث پالایشگاه و نیروگاه در دزفول با بهانه تخریب محیط زیست و کشاورزی توسط این طرح ها کاملاً غیرفنی و هدف دار است چرا که این طرح ها کاملاً تخصصی و با دانش روز دنیا جلو خواهند رفت؛ بنابراین سخت گیری و سخنرانی های تخریب کننده عده ای قطعا به مسائل دیگری مربوط می شود.

وی، مخالفت با احداث پالایشگاه و نیروگاه در دزفول را مخالفت با اشتغال و توسعه این شهرستان عنوان کرد و افزود: به عنوان فرماندار دزفول اجازه نمی دهم کسی به خاطر مسائل سیاسی با سرنوشت دزفول بازی کند، هیچکس اجازه ندارد به دلایل واهی مردم را فریب بدهد و آمار و اطلاعات اشتباه بدهد.

فرماندار دزفول همچنین تاکیدکرد: دانش فنی و زیست محیطی نیروگاه و پالایشگاه دزفول به اندازه ای قوی و مشهود است که با کوچکترین بررسی و تحقیق می توان به کذب بودن ادعای برخی پی برد.