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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۳۷

مدیرکل مدیریت بحران بوشهر:

۱۶ نفر بر اثر زلزله مصدوم شدند/ ریزش کوه در مسیر ریز - دوراهک

۱۶ نفر بر اثر زلزله مصدوم شدند/ ریزش کوه در مسیر ریز - دوراهک

بوشهر - مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر با بیان اینکه ۱۶ نفر بر اثر زلزله صبح امروز در جنوب استان مصدوم شدند، گفت: ریزش کوه محور ریز - دوراهک در استان بوشهر را مسدود کرد.

قاسم قائدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اثر زمین لرزه صبح امروز در جنوب استان بوشهر محور ریز - دوراهک به خاطر ریزش کوه در بخش از مسیر مسدود شده است که با تلاش صورت گرفته باز شد.

وی اضافه کرد: زمین لرزه امروز در شهرستان‌های کنگان و دیر ۱۶ مصدوم داشته است که ۱۵ نفر به صورت سرپایی مداوا شدند و یک نفر بستری شد.

وی با بیان اینکه ۹ نفر در شهرستان کنگان و هفت نفر در شهرستان دیر مصدوم شده‌اند، افزود: برق بخشی از شهر دیر هنوز قطع است و تلاش‌ها برای وصل آن ادامه دارد.

قائدی بیان کرد: گذر کنار بانک سپه در شهر دیر که دیوار آن ترک برداشته بود برای جلوگیری از ریزش و حادثه احتمالی مسدود شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر از تخریب دیوار برخی دیوارها و ساختمان‌های قدیمی در شهرستان دیر خبر داد.

دو زمین لرزه ۴.۹ و ۳.۸ ریشتری به فاصله کمتر از یک ساعت بنک و بندر دیر، در استان بوشهر را لرزاند.

کد مطلب 4163981

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