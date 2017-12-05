۱۶ نفر بر اثر زلزله مصدوم شدند/ ریزش کوه در مسیر ریز - دوراهک

قاسم قائدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اثر زمین لرزه صبح امروز در جنوب استان بوشهر محور ریز - دوراهک به خاطر ریزش کوه در بخش از مسیر مسدود شده است که با تلاش صورت گرفته باز شد.

وی اضافه کرد: زمین لرزه امروز در شهرستان‌های کنگان و دیر ۱۶ مصدوم داشته است که ۱۵ نفر به صورت سرپایی مداوا شدند و یک نفر بستری شد.

وی با بیان اینکه ۹ نفر در شهرستان کنگان و هفت نفر در شهرستان دیر مصدوم شده‌اند، افزود: برق بخشی از شهر دیر هنوز قطع است و تلاش‌ها برای وصل آن ادامه دارد.

قائدی بیان کرد: گذر کنار بانک سپه در شهر دیر که دیوار آن ترک برداشته بود برای جلوگیری از ریزش و حادثه احتمالی مسدود شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر از تخریب دیوار برخی دیوارها و ساختمان‌های قدیمی در شهرستان دیر خبر داد.

دو زمین لرزه ۴.۹ و ۳.۸ ریشتری به فاصله کمتر از یک ساعت بنک و بندر دیر، در استان بوشهر را لرزاند.