بنیاد خیرین ایمنی شهر نیشابور راه اندازی می شود 

سید مهدی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سازمان آتش نشانی نیشابور با ۷ ایستگاه و ۱۳۸ نفر پرسنل هم اکنون در حال خدمت رسانی به شهروندان است و با توجه به آمار آتش سوزی و حادثه روزانه به طور متوسط بین ۵ تا ۶ مورد حریق و حادثه به سامانه ۱۲۵ این سازمان اعلام می شود.

وی افزود: برخی از ماشین آلات و تجهیزات ضروری مورد نیاز سازمان است که متاسفانه به خاطر قیمت بالای آنها که اغلب باید از خارج از کشور وارد شوند و همچنین کمبود اعتبار در شهرداری و سازمان، قادر به خرید آنها نیستیم و از این رو نیروهای ما در بسیاری از این حوادث برای جبران کمبود امکانات از جان خود مایه می گذارند تا بتوانند کار خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهند.

رئیس سازمان آتش نشانی نیشابور ادامه داد: این امر همیشه با تلاش مضاعف آتش نشانان امکان پذیر نیست و ممکن است روزی در حادثه ای این کمبودها موجب به خطر افتادن جان آتش نشانان و شهروندان شود.

وی ابراز کرد: خوشبختانه در قانون این پیش بینی صورت گرفته است که سازمان هایی مانند آتش نشانی که کارشان فقط خدمت به مردم است و به خصوص که نجات جان و مال مردم از کمک های خیرین برای تامین برخی از لوازم و ساخت ایستگاه های آتش نشانی استفاده کنیم.

حسینی گفت: طی جلسه ای با اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نیشابور و آمادگی این اداره بنیاد خیرین ایمنی شهر نیشابور با محوریت مشارکت خیرین در ساخت ایستگاه های آتش نشانی و خرید ماشین آلات و تجهیزات آتش نشانی راه اندازی خواهد شد.