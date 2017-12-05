۱۵۰۰ شغل جدید با بهره برداری از طرح های صنعتی ایلام ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یارالله نصیری امروز در جلسه بررسی طرح های مشکل دار در دست اجرا اضافه کرد: تعداد ۲۷ فقره طرح صنعتی در دست اجرا با سرمایه گذاری دو هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان و ظرفیت اشتغالزایی مستقیم یک هزار و ۵۷۳ نفر وجود دارند که پیشرفت فیزیکی آنها بیش از ۶۰ درصد برآورد می شود.

وی اضافه کرد: پیش بینی می شود تا پایان سال شاهد بهره برداری از تعداد قابل توجه ای از این طرح ها باشیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام با اشاره به برخی موانع موثر در طولانی شدن زمان اجرای طرح های در دست، اظهار داشت: فراهم نبودن برخی زیرساخت های مورد نیاز، مشکلات نقدینگی، دیر رسیدن تسهیلات مصوب و پیش بینی شده، وجود برخی معارضین محلی و... از جمله عوامل تاثیرگذار در بالا رفتن بازه زمانی بهره برداری از طرح های در دست اجرا شده است.

نصیری تصریح کرد: خوشبختانه با اختصاص منابع مالی قابل توجه از محل طرح رونق تولید مشکلات مالی این طرح ها مرتفع شده است.

دبیر کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در ادامه بیان داشت: با بررسی وضعیت تعدادی از طرح های صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد مشاهده می شود که برخی از مدیران این طرح ها بدون بیان دلایل خاص، اراده ای برای راه اندازی و رساندن پروژه به مرحله بهره برداری ندارند.

وی اضافه کرد: انتظار می رود مجریان خودشان هم در جهت سرعت بخشیدن به فرایند اجرای پروژه ها تلاش کنند و اجازه ندهند امور کم اثر و ناچیز مانع از رسیدن طرح آنها به مرحله بهره برداری شود.